Lowepro Flipside Trek BP 250 AW рюкзак серый/темно-зеленый

Описание

В нижней части рюкзака расположено отделение с защитной оболочкой, со съемными перегородками и предполагает размещение оборудования. Доступ к фотокамере и объективам предусмотрен только со стороны спинки рюкзака. Эта функция предохраняет кражу дорогостоящего оборудования. Однако, не смотря на такой, казалось бы, трудный доступ, оборудование можно легко достать, используя оригинальную конструкцию поясного ремня. Достаточно скинуть лямки, повернуть рюкзак лицом к себе и доступ к оборудованию обеспечен. При этом рюкзак будет надежно зафиксирован поясным ремнем.

В верхней части рюкзака отделение для личных вещей. В передней части рюкзака расположен отсек на молнии для планшета, документов, кошелька и небольших аксессуаров.

Рюкзак закрывается на молнии и надежные защелки-фастексы. Специальная форма замков позволяет легко открыть и закрыть рюкзак, не снимая перчаток.

Предусмотрено внешнее крепление штатива. Сбоку расположено два открытых кармана.

На спинке и плечевых лямках рюкзака имеются вентилируемые дышащие вставки, которые обеспечивают комфортную переноску в любую погоду и на длительные расстояния. Поясной и грудной ремни надежно зафиксируют рюкзак.

Модель выполнена в оригинальном цветовом оформлении из прочной на разрыв и устойчивой к механическим воздействиям водоотталкивающей ткани. Для сильных осадков рекомендуется использовать комплектный чехол от дождя.

Технические характеристики: