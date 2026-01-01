не исп Fujimi FT100A штатив с шаровой головой для фотокамер

Характеристики:
- максимальная высота съемки, мм – 1580
- минимальная высота съемки, мм – 430
- в сложенном виде, мм – 450
- максимальная нагрузка, кг – 10
- секций – 4
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FT100A – компактный и легкий штатив-трансформер с шаровой головой для фото и видеокамер.
Наилучший выбор для съемки на природе или в путешествии. Максимальная нагрузка, кг – 10.
Характеристики:
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Универсальный штатив-монопод Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695.
Штатив-монопод с выдвижной центральной колонной. Максимальная нагрузка - 9 кг, максимальная нагрузка на голову - 4 кг. Максимальная высота - 176 см, четыре секции ног, пузырьковый уровень, чехол. Вес - 2,05 кг.
Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.
Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.
FST FK-6060 готовый комплект постоянного света.
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