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не исп Fujimi FT100A штатив с шаровой головой для фотокамер
не исп Fujimi FT100A штатив с шаровой головой для фотокамер
не исп Fujimi FT100A штатив с шаровой головой для фотокамер
не исп Fujimi FT100A штатив с шаровой головой для фотокамер
не исп Fujimi FT100A штатив с шаровой головой для фотокамер
не исп Fujimi FT100A штатив с шаровой головой для фотокамер

не исп Fujimi FT100A штатив с шаровой головой для фотокамер

Fujimi
Артикул: NVF-8635

Fujimi FT100A – компактный и легкий штатив-трансформер с шаровой головой для фото и видеокамер.

Наилучший выбор для съемки на природе или в путешествии. Максимальная нагрузка, кг – 10. 

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота съемки, мм – 1580
  • минимальная высота съемки, мм – 430
  • в сложенном виде, мм – 450
  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • секций – 4 

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