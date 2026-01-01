Godox MTH держатель для вспышки и смартфона

Характеристики:
- ширина смартфона - от 56 до 89
- размер держателя - 74х35х30 мм
- вес кронштейна - 42 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона.
Держатель для установки смартфона или вспышки Godox A1 на штатив с резьбой 1/4". Лапки держателя снабжены противоскользящими накладками, одна из лапок подпружинена. В держатель можно установить смартфон шириной от 57 до 89 мм. На тыльной стороне имеется стальная круглая накладка для крепления на магнитные держатели.
Характеристики:
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