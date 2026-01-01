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Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см
Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см
Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см
Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см
Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см
Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см
Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см
Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см
Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см
Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см
Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см

Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5498

Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-3.

Компактный штатив для установки цифровых камер, с максимальной нагрузкой 2,5 кг. Рабочая высота от 47 до 158 см, длина в сложенном виде - 45 см. Штатив имеет двухсекционную выдвижную центральную колонну и 2D голову с пузырьковым уровнем. В комплекте также адаптеры для установки смартфона и камеры GoPro. Вес штатива - 730 г.


Описание

Четырехсекционный штатив для использования с легкими цифровыми камерами, смартфонами и камерой GoPro.

Штативная площадка несъемная, однако, чтобы закрепить камеру на штативе, фотоаппарат не нужно вращать. Для удобства установки камеры под площадкой размещена головка винта с ручкой-барашком, с помощью которой и вращается винт1/4 дюйма

Штативная 2D мини-голова наклоняется по вертикали(+/- 90 град). и вращается на 360 градусов вокруг вертикальной оси. Поворот головы плавный, положение надежно фиксируют два винта. Пузырьковый уровень поможет выровнять камеру относительно горизонта.

Адаптер для смартфона предназначен для установки мобильных устройств шириной от 52 до 85 мм. Адаптер закрепляется на штативе в горизонтальном или вертикальном положении.

Штатив представляет собой универсальную треногу с центральной двухсекционной выдвижной колонной. Увеличенная высота штатива по сравнению с другими моделями дает возможность фотографу среднего (и выше среднего) роста делать снимки на уровне глаз. Штатив с минимальной высотой 47 см может использоваться и как настольный, а при помощи реверсивной колонны камера может быть установлена практически на уровне земли.

Профиль телескопических секций 20/17/15/11 мм сложной формы выдерживает большие нагрузки на рабочей высоте. Секции фиксируются при помощи клипсовых зажимов из прочного ABS-пластика.

Для удобства танспортировки и хранения штатив поставляется в чехле с наплечной лямкой.

Характеристики:

  • максимальная высота штатива - 158 см
  • минимальная высота штатива - 47 см
  • максимальная нагрузка - 2,5 кг
  • количество секций треноги - 4 (клипсовые зажимы)
  • количество секций колонны - 2 (цанговый зажим)
  • длина в сложенном виде - 45 см
  • голова штатива - 2D мини-голова
  • ширина адаптера для смартфона - до 85 мм
  • диаметр секций центральной колонны - 19/16 мм
  • диаметр профиля ног - 20/17/15/11 мм
  • тип усиления штатива - крюк для груза
  • вес штатива - 730 г
  • размер чехла - 45х6х6 см
  • вес комплекта в чехле - 810 г
  • размер упаковки - 47х9х9 см
  • вес с упаковкой - 980 г

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