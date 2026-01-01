Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 штатив максимальной высотой до 158 см

Описание

Четырехсекционный штатив для использования с легкими цифровыми камерами, смартфонами и камерой GoPro.

Штативная площадка несъемная, однако, чтобы закрепить камеру на штативе, фотоаппарат не нужно вращать. Для удобства установки камеры под площадкой размещена головка винта с ручкой-барашком, с помощью которой и вращается винт1/4 дюйма

Штативная 2D мини-голова наклоняется по вертикали(+/- 90 град). и вращается на 360 градусов вокруг вертикальной оси. Поворот головы плавный, положение надежно фиксируют два винта. Пузырьковый уровень поможет выровнять камеру относительно горизонта.

Адаптер для смартфона предназначен для установки мобильных устройств шириной от 52 до 85 мм. Адаптер закрепляется на штативе в горизонтальном или вертикальном положении.

Штатив представляет собой универсальную треногу с центральной двухсекционной выдвижной колонной. Увеличенная высота штатива по сравнению с другими моделями дает возможность фотографу среднего (и выше среднего) роста делать снимки на уровне глаз. Штатив с минимальной высотой 47 см может использоваться и как настольный, а при помощи реверсивной колонны камера может быть установлена практически на уровне земли.

Профиль телескопических секций 20/17/15/11 мм сложной формы выдерживает большие нагрузки на рабочей высоте. Секции фиксируются при помощи клипсовых зажимов из прочного ABS-пластика.

Для удобства танспортировки и хранения штатив поставляется в чехле с наплечной лямкой.

Характеристики: