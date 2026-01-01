images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный

Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8976

Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 – четырехсекционный настольный штатив с шаровой головой.

Эта модель расчитана для применения со смартфонами, экшн-камерами, беззеркальными камерами и портативными видеокамерами. Максимальная рабочая высота – 127 см., а максимальная нагрузка 2,5 кг.

Описание

настольный алюминиевый штатив с несъемной шаровой головкой, оснащен системой быстрой фиксации ног Turn&Lock и реверсивной центральной колонной.

Благодаря системе быстрой фиксации Turn&Lock при повороте ножки против часовой стрелки происходит поочередная разблокировка каждой секции, что позволит быстро разблокировать нужное количество секций для установки камеры на требуемой высоте. Все секции освобождаются за 1/3 полного оборота ножки. Блокировка возможна в любом положении выдвижения, как крайнем, так и промежуточном. Центральная колонна – оборотная. Это позволяет использовать самые нижние точки для съемки, например при макросъемке. Шаровая голова обеспечивает плавное вращение шара без рывков и мощный зажим при фиксации.

Штатив комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 2,5
  • максимальная высота штатива, мм – 1270
  • минимальная высота штатива, мм – 420
  • длина в сложенном виде, – 425
  • штативная голова – шаровая, несъемная
  • быстросъемная площадка – нет
  • размер площадки, мм – 27х45
  • винт для установки камеры – 1/4"
  • пузырьковый уровень – нет
  • центральная колонна – есть, реверсивная, 22,5 мм
  • количество секций ног – 4
  • размеры профиля секций ног, мм – 22/19/16/13
  • тип зажимов секций ног – Turn&Lock
  • тип усиления штатива – крюк для груза
  • материал штатива – алюминиевый сплав/полимер
  • вес с головой, кг – 0,75


Комплектация

  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD DIGI-1.
  • Адаптер для GoPro камер.
  • Адаптер для смартфона.
  • Руководство по эксплуатации.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Арт. DAN-1449
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FL-13 KIT - комплект постоянного света.

Комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 180 Вт каждый. Общая мощность 540 Вт. Комплект включает в себя журавль, что дает больше возможностей по управлению светом. Вес комплекта - 8,2 кг.


23 160 ₽
В корзину
Lastolite LB5731 Autumn Foliage/Seascape фотофон складной Out of Focus 150х120 см
Арт. OLE-0534
Lastolite LB5731 Autumn Foliage/Seascape фотофон складной Out of Focus 150х120 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Lastolite LB5731 Autumn Foliage/Seascape – тканевый складной фон серии Out of Focus. Каждый двухсторонний фон имеет уникальное боке. Реалистичная окраска «осенняя листва/морской пейзаж» имитирует структуру с великолепной детализацией. Размер 1,2x1,5 м, в сложенном виде – 65 см.

27 590 ₽
В корзину
Grifon LC3-80 комплект фотобокс 80 см с освщением мощностью 465 Вт
Grifon LC3-80 комплект фотобокс 80 см с освщением мощностью 465 Вт
Арт. NVF-6372
Grifon LC3-80 комплект фотобокс 80 см с освщением мощностью 465 Вт
Наличие
более 10 шт

Grifon LC3-80 – комплект из фотобокса 80 см люминесцентного света мощностью 465 Вт и 4 фонов. Правильная световая температура 5000-5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. В комплект света входит все необходимое оборудование для предметной фотосъемки. Подходит для профессиональных фотографов, кто занимается съемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов.

9 980 ₽
В корзину
Shesha BW-2760 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х6
Арт. NVF-8184
Shesha BW-2760 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х6
Временно нет в наличии

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х6. Вес - 10,0 кг.

16 580 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.