Falcon Eyes LifePOD DIGI-1 штатив настольный

настольный алюминиевый штатив с несъемной шаровой головкой, оснащен системой быстрой фиксации ног Turn&Lock и реверсивной центральной колонной.
Благодаря системе быстрой фиксации Turn&Lock при повороте ножки против часовой стрелки происходит поочередная разблокировка каждой секции, что позволит быстро разблокировать нужное количество секций для установки камеры на требуемой высоте. Все секции освобождаются за 1/3 полного оборота ножки. Блокировка возможна в любом положении выдвижения, как крайнем, так и промежуточном. Центральная колонна – оборотная. Это позволяет использовать самые нижние точки для съемки, например при макросъемке. Шаровая голова обеспечивает плавное вращение шара без рывков и мощный зажим при фиксации.
Штатив комплектуется чехлом для переноски и хранения.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 2,5
- максимальная высота штатива, мм – 1270
- минимальная высота штатива, мм – 420
- длина в сложенном виде, – 425
- штативная голова – шаровая, несъемная
- быстросъемная площадка – нет
- размер площадки, мм – 27х45
- винт для установки камеры – 1/4"
- пузырьковый уровень – нет
- центральная колонна – есть, реверсивная, 22,5 мм
- количество секций ног – 4
- размеры профиля секций ног, мм – 22/19/16/13
- тип зажимов секций ног – Turn&Lock
- тип усиления штатива – крюк для груза
- материал штатива – алюминиевый сплав/полимер
- вес с головой, кг – 0,75