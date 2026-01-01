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Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив
Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив

Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 штатив

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9053

Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 – штатив-монопод со съемной шаровой головой и максимальной нагрузкой до 14 кг.

Четырехсекционный штатив изготовлен из карбона, максимальная высота – 1720 мм, в сложенном виде – 465 мм. Вес – 1,85 кг.

Описание

Одним из преимуществ серии Green Line является возможность преобразования штатива в монопод – одна из ног штатива съемная. Монопод можно использовать как с шаровой головой, так и без нее. Для увеличения высоты монопода нога соединяется с центральной колонной.

Центральная колонна съемная, это позволяет использовать штатив с головой без колонны для увеличения устойчивости и снижения общего веса или, перевернув колонну головой вниз, для съемки с нижней точки.

Регулировка центральной колонны по высоте добавляет гибкости при съемке. Снизу колонны находится крюк для груза-противовеса, положение колонны прочно фиксируется цанговым зажимом.

Шаровая голова обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением. Все движения площадки с камерой происходят плавно и без рывков.

Особенностью данной штативной головы является механизм фрикционного контроля, который позволит настроить предустановленную силу трения шара в свободном состоянии. Рукоятка фиксации шара оборудована вращающимся диском с цифровой шкалой, это позволяет запомнить установленное регулятором усилие. Фиксатор на оси панорамирования работает независимо от фиксатора шара и позволяет регулировать вращение, не теряя выбранного наклона камеры.

Быстросъемная площадка оборудована механизмом безопасности, который предотвращает падение камеры при случайном ослаблении фиксатора. Прорезь под 90 градусов обеспечивает возможность перевода камеры между горизонтальным и вертикальным форматами. Выравнивающий пузырьковый уровень поможет выставить камеру по горизонту.

Селекторы угла расстановки ног позволяют зафиксировать каждую ногу на любом из трех заданных углов независимо друг от друга, это обеспечивает большую гибкость для позиционирования камеры. Фиксация ног штатива под разным углом дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Цанговые зажимы надежно соединяют между собой 4 секции ног.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 14
  • максимальная высота, мм – 1720
  • минимальная высота, мм – 245
  • длина в сложенном виде, мм – 465
  • количество секций ног – 4
  • тип фиксации ног – цанговый
  • диаметр трубок ног, мм – 29/25,6/22,2/18,8
  • тип усиления штатива – крюк для груза
  • центральная колонна – есть, съемная, ø28 мм
  • тип основания – площадка
  • винт для установки головки – 1/4", 3/8" (реверсивный)
  • тип головы – шаровая
  • диаметр шара, мм – 35
  • независимая ручка горизонтального панорамирования – есть
  • контроль трения – есть
  • система демпфирования по оси наклона – отсутствует
  • система демпфирования по оси панорамирования – с фиксированным сопротивлением
  • система контрбаланса – отсутствует
  • угол наклона головы, град. – +40/ -90 (паз)
  • винт для установки камеры – 1/4"
  • быстросъемная площадка – есть
  • размер площадки, мм – 44х60
  • диапазон перемещения площадки, мм – 30
  • пузырьковый уровень – на ручке быстросъемной площадки
  • материал штатива – карбон
  • материал головы – алюминиевый сплав
  • вес штатива с головой, кг – 1,85

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14.
  • Чехол с наплечным ремнем.
  • Наконечник резьбовой – 3 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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