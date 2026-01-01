images
images
images
images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 видеоштатив

Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 видеоштатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4164

Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810.

Трехсекционный алюминиевый штатив (диаметр секций 20, 15, 15 мм). Оснащен видеоголовой, быстросъемной площадкой и выдерживает нагрузку до 12 килограмм (максимальная нагрузка головы - 7 кг). Максимальная высота - 180 см, минимальная высота - 82 см, длина в сложенном виде - 91 см. Вес - 4,8 кг.

Описание

Мощный трехсекционный алюминиевый штатив со сдвоенными верхними секциями, оснащенный 2D-головой с жидкостным демпфированием и контрбалансом. 

Штатив оснащен нижней распоркой, повышающей устойчивость, и комплектуется быстросъемными резиновыми ножками для лучшего сцепления с гладкими полами.

Рассчитан на применение с тяжелым оборудованием весом до 12 кг.

Характеристики штатива:

  • материал - алюминий
  • количество секций - 3
  • максимальная высота - 180 см
  • минимальная высота - 82 см
  • длина в сложенном состоянии, см - 69
  • безопасная нагрузка - 91 см
  • максимальная нагрузка - 12 кг
  • максимальная нагрузка головы - 7 кг
  • быстросъемная площадка - 140х43 мм
  • вес - 4,8 кг

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810.
  • Съемные резиновые опоры - 3 шт.
  • Чехол-сумка для переноски.
  • Руководство по эксплуатации.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Boya BY-CIP2 адаптер для смартфонов с разъёма TRS на TRRS
Арт. DAN-2762
Boya BY-CIP2 адаптер для смартфонов с разъёма TRS на TRRS
Наличие
более 10 шт

Адаптер Boya BY-CIP2 для смартфонов с разъема TRRS на TRS.

Адаптер позволяет подключить оборудование (микрофон) с контактом TRRS к стандартным устройствам, имеющим TRS-разъем.

750 ₽
В корзину
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база
Арт. VBR-500
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.

1 160 ₽
В корзину
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Арт. NVF-7504
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant V-2630S – система установки фона типа ворота. Состоит из двух стоек высотой до 2,6 метра и перекладины для установки фона шириной до 3 метров. Предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и весит всего 2,9 кг. Рекомендуется использовать с тканевыми и неткаными фонами размером до 2,72х11 м.


5 630 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes В-8510/H система установки фона
Falcon Eyes В-8510/H система установки фона
Falcon Eyes В-8510/H система установки фона
Арт. VBR-454
Falcon Eyes В-8510/H система установки фона
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 10 ч

Falcon Eyes В-8510/H – мобильная система установки фона типа «ворота» с телескопической верхней перекладиной. Предназначена для работы с тканевыми фонами, возможна так же установка любых рулонных фонов. Система удобна в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке. Может быть использована для студийной съемки и фотографии на выезде. Длина в упаковке - 126 см.

-10 %7 640 ₽
6 870 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.