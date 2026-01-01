Falcon Eyes CinemaPRO VT-1810 видеоштатив

Мощный трехсекционный алюминиевый штатив со сдвоенными верхними секциями, оснащенный 2D-головой с жидкостным демпфированием и контрбалансом.
Штатив оснащен нижней распоркой, повышающей устойчивость, и комплектуется быстросъемными резиновыми ножками для лучшего сцепления с гладкими полами.
Рассчитан на применение с тяжелым оборудованием весом до 12 кг.
Характеристики штатива:
- материал - алюминий
- количество секций - 3
- максимальная высота - 180 см
- минимальная высота - 82 см
- длина в сложенном состоянии, см - 69
- безопасная нагрузка - 91 см
- максимальная нагрузка - 12 кг
- максимальная нагрузка головы - 7 кг
- быстросъемная площадка - 140х43 мм
- вес - 4,8 кг