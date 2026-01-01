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Boya BY-CIP2 адаптер для смартфонов с разъёма TRS на TRRS

Boya BY-CIP2 адаптер для смартфонов с разъёма TRS на TRRS

Boya
Артикул: DAN-2762

Адаптер Boya BY-CIP2 для смартфонов с разъема TRRS на TRS.

Адаптер позволяет подключить оборудование (микрофон) с контактом TRRS к стандартным устройствам, имеющим TRS-разъем.

Описание

Boya BY-CIP2 адаптер для смартфонов с разъёма TRS на TRRS

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