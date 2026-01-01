Boya BY-CIP2 адаптер для смартфонов с разъёма TRS на TRRS

Софтбокс быстроскладной Godox AD-S85S для AD400Pro с байонетом Godox.
Быстроскладной софтбокс для AD400Pro, байонет Godox, диаметр - 85 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер Boya BY-CIP2 для смартфонов с разъема TRRS на TRS.
Адаптер позволяет подключить оборудование (микрофон) с контактом TRRS к стандартным устройствам, имеющим TRS-разъем.
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Софтбокс быстроскладной Godox AD-S85S для AD400Pro с байонетом Godox.
Быстроскладной софтбокс для AD400Pro, байонет Godox, диаметр - 85 см.
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread - переходник-фиксатор для стойки 5/8" на 1/4".
Переходник для установки оборудования с посадочным местом под резьбу (мама) 1/4" на стойки диаметром посадочного места (папа) 5/8".
Переходник имеет пдпружиненый зажимной винт.
Универсальный петличный микрофон Boya BY-M1Pro.
Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.
Fotokvant P200 – быстросъемная площадка для штативов Manfrotto, имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Размер, см – 12х9,3х2,2. Изготовлена из алюминия. Совместима с Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5.
Boya BY-B05F – поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов.
Позволяет избавиться от нежелательных звуков, создаваемых ветром, когда вы ведете видеосъемку вне помещения. Может использоваться с микрофонами-петличками толщиной корпуса 6-9 мм. Изготовлена из специально разработанного материала, который не искажает частотную характеристику. В комплекте - 3 шт.
Винт 3/8 дюйма Fotokvant FLH-83, длина - 25 мм.
Винт со стандартной резьбой 3/8 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части - 25 мм. Общая длина - 35 мм.
Fotokvant MAC-10 – переходник-адаптер со стереоадаптером 6.3 мм и штекером 3.5 мм.
Может быть использован в качестве переходника для синхронизатора с 3,5 на 6,3 мм. Комплектация – 1 шт.