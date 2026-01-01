Boya BY-CIP2 адаптер для смартфонов с разъёма TRS на TRRS

Арт. NVF-8110

Boya BY-B05F – поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов.

Позволяет избавиться от нежелательных звуков, создаваемых ветром, когда вы ведете видеосъемку вне помещения. Может использоваться с микрофонами-петличками толщиной корпуса 6-9 мм. Изготовлена из специально разработанного материала, который не искажает частотную характеристику. В комплекте - 3 шт.

