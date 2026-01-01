Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой

Видеоголова с механизмом контрбаланса и жидкостным механизмом перемещения обеспечивает необходимую при съемке панорам и проводок плавность и легкость управления камерой. Способность штатива раскладываться, вплоть до горизонтального положения ног, позволяет установить камеру на самой минимальной высоте.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 3
- количество секций – 3
- диаметр секций, мм – 24/20/16
- максимальная высота штатива, мм – 1450
- минимальная высота штатива, мм – 570
- длина в сложенном виде, – 615
- штативная голова – 2D, жидкостная с контрбалансом, съемная (3/8")
- быстросъемная площадка – да
- тип зажимов секция – клипсовые
- материал зажимов-фиксаторов штатива – abs-пластик
- материал секций – алюминиевый сплав
- размер базы под голову, мм – 59
- резьбовое крепление головы – 3/8"
- пузырьковый уровень на штативе – есть
- регулировка демпфирования – нет
- механизм контрбаланса – есть, неотключаемый
- материал головы – алюминиево-магниевый сплав
- длина рукоятки, мм – 190-275
- панорамирование, град. – 360
- угол наклона камеры, град. – -82/+90
- резьбовое крепление для камеры – 1/4", 3/8"
- размер площадки, мм – 48x80
- пузырьковый уровень в голове – есть
- вес головы, г – 720
- вес штатива, г – 1470