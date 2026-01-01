Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой

Описание

Видеоголова с механизмом контрбаланса и жидкостным механизмом перемещения обеспечивает необходимую при съемке панорам и проводок плавность и легкость управления камерой. Способность штатива раскладываться, вплоть до горизонтального положения ног, позволяет установить камеру на самой минимальной высоте.

Характеристики: