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Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой

Falcon Eyes Cinema VTM-1600 штатив с видеоголовой

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8974

Falcon Eyes Cinema VTM-1600 – штатив для съемки видео.

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 3 кг. Максимальная высота – 145 см.

Описание

Видеоголова с механизмом контрбаланса и жидкостным механизмом перемещения обеспечивает необходимую при съемке панорам и проводок плавность и легкость управления камерой. Способность штатива раскладываться, вплоть до горизонтального положения ног, позволяет установить камеру на самой минимальной высоте.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • количество секций – 3
  • диаметр секций, мм – 24/20/16
  • максимальная высота штатива, мм – 1450
  • минимальная высота штатива, мм – 570
  • длина в сложенном виде,  – 615
  • штативная голова2D, жидкостная с контрбалансом, съемная (3/8")
  • быстросъемная площадка – да
  • тип зажимов секция – клипсовые
  • материал зажимов-фиксаторов штатива – abs-пластик
  • материал секций – алюминиевый сплав
  • размер базы под голову, мм – 59
  • резьбовое крепление головы – 3/8"
  • пузырьковый уровень на штативе – есть
  • регулировка демпфирования – нет
  • механизм контрбаланса – есть, неотключаемый
  • материал головы – алюминиево-магниевый сплав
  • длина рукоятки, мм – 190-275
  • панорамирование, град. – 360
  • угол наклона камеры, град. – -82/+90
  • резьбовое крепление для камеры – 1/4", 3/8"
  • размер площадки, мм – 48x80
  • пузырьковый уровень в голове – есть
  • вес головы, г – 720
  • вес штатива, г – 1470

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1 290 ₽
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