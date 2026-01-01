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Cullmann ALPHA 2200 штатив с видеоголовой

Cullmann ALPHA 2200 штатив с видеоголовой

Cullmann
Артикул: NVF-5588

Cullmann ALPHA 2200 – универсальный штатив, который станет надежным аксессуаром к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео.

Подходит для камер, вес которых не превышает 2,2 кг. Вес - 0,8 кг.

Описание

Штатив АЛЬФА 2300 имеет отличное соотношение цена-качество и станет идеальным выбором начинающих фотографов. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и компактную 3D голову со встроенным быстроразъемным соединением.

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована при помощи винтов в любом желаемом положении. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

Характеристики:

  • тип головки – видео
  • рабочая высота, см – 149
  • в сложенном состоянии, см – 58
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 2.2
  • вес, кг – 1

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