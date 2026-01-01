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Cullmann ALPHA 1000 tripod with case штатив 106 см с головой
Cullmann ALPHA 1000 tripod with case штатив 106 см с головой
Cullmann ALPHA 1000 tripod with case штатив 106 см с головой
Cullmann ALPHA 1000 tripod with case штатив 106 см с головой
Cullmann ALPHA 1000 tripod with case штатив 106 см с головой
Cullmann ALPHA 1000 tripod with case штатив 106 см с головой

Cullmann ALPHA 1000 tripod with case штатив 106 см с головой

Cullmann
Артикул: NVF-6221

Cullmann ALPHA 1000 tripod with case – штатив с головой. Комплектуется кейсом для переноски.

Универсальный штатив начального уровня, который станет надежным аксессуаром к фотокамере, обеспечит удобство съемки, более качественные фотографии и стабилизацию видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 1 кг.

Описание

Штатив АЛЬФА 1000 имеет отличное соотношение цена-качество и является идеальным первоначальным выбором для начинающих фотографов. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные съемные резиновые наконечники для ножек, удобную регулировку выдвижной центральной колонны и компактную голову с тремя степенями свободы движения со встроенным быстроразъемным соединением.

Дополнительную стабилизацию гарантирует центральная распорка. Штатив подходит для работы с небольшими DSLR и видеокамерами.

Для удобства переноски и хранения штатив комплектуется сумкой.

Характеристики:

  • тип головки – видео
  • количество секций ног – 4
  • рабочая высота, см – 106
  • в сложенном состоянии, см – 37
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 1
  • вес, кг – 0,78

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