Cullmann ALPHA 1000 tripod with case штатив 106 см с головой

Описание

Штатив АЛЬФА 1000 имеет отличное соотношение цена-качество и является идеальным первоначальным выбором для начинающих фотографов. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные съемные резиновые наконечники для ножек, удобную регулировку выдвижной центральной колонны и компактную голову с тремя степенями свободы движения со встроенным быстроразъемным соединением.

Дополнительную стабилизацию гарантирует центральная распорка. Штатив подходит для работы с небольшими DSLR и видеокамерами.

Для удобства переноски и хранения штатив комплектуется сумкой.

Характеристики: