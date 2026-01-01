Benro T-560 легкий штатив с головой

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные ножки и несъемную 3D голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

При весе в 0,8 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 139 см, а длина в собранном состоянии - всего 45 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Голова штатива имеет быстросьемную площадку под стандартный винт 1/4", одну зажимную ручку и пузырьковый уровень.

В комплекте предусмотрен удобный чехол для хранения и переноски.

Характеристики: