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Benro T-560 легкий штатив с головой
Benro T-560 легкий штатив с головой
Benro T-560 легкий штатив с головой
Benro T-560 легкий штатив с головой
Benro T-560 легкий штатив с головой
Benro T-560 легкий штатив с головой

Benro T-560 легкий штатив с головой

Benro
Артикул: DAN-4388

Легкий штатив Benro T-560 с головой.

Облегченный штатив с несьемной головой 3D. Максимальная высота - 139 см, в сложеним виде - 45 см. Максимальная нагрузка - до 2,5 кг. Материал - алюминий.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные ножки и несъемную 3D голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

При весе в 0,8 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 139 см, а длина в собранном состоянии - всего 45 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Голова штатива имеет быстросьемную площадку под стандартный винт 1/4", одну зажимную ручку и пузырьковый уровень.

В комплекте предусмотрен удобный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головы - 3D
  • количество секций - 4
  • рабочая высота - 139 см
  • в сложенном состоянии - 45 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 2,5 кг
  • вес - 0,8 кг

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