Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами

Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который легко поместится в рюкзаке или чемодане.
Независимая регулировка угла наклона ног позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п.
В случае, если установить штатив нет никакой возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Высота монопода – 164,5 см.
Штатив снабжен полусферой выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры.
Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте.
На ножках штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами, достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.
Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.
В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Неразборный усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.
Голова у штатива съемная. В случае необходимости вы можете легко ее заменить.
Облегченная видеоголова S2C
Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.
Гидравлический картридж обеспечивает плавные и полностью контролируемые движения камеры.
Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Боковой фиксатор позволяет быстро зафиксировать положение камеры. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Площадка поставляется с винтом ¼ дюйма.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.
Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.
Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Технические характеристики комплекта:
- Минимальная высота, см – 49
- Максимальная высота, см – 165
- В сложенном виде, см – 46,5
- Допустимая нагрузка, кг – 14
- Вес, кг – 1,9
- Материал – алюминий