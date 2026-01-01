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Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами

Benro FGP28A Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами

Benro
Артикул: DAN-8332

Benro FGP28A штатив Go Plus Travel трансформер в монопод/алюминиевый с цангами - штатив для путешествующих фотографов с универсальной центральной колонной. Максимальная высота, см – 165 Допустимая нагрузка, кг – 14

Описание

Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который легко поместится в рюкзаке или чемодане.

Независимая регулировка угла наклона ног позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п.

В случае, если установить штатив нет никакой возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Высота монопода – 164,5 см.

Штатив снабжен полусферой выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры.

Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте.

На ножках штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами, достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Неразборный усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.

Голова у штатива съемная. В случае необходимости вы можете легко ее заменить.

Облегченная видеоголова S2C

Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлический картридж обеспечивает плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Боковой фиксатор позволяет быстро зафиксировать положение камеры. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Площадка поставляется с винтом ¼ дюйма.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

 

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 49
  • Максимальная высота, см – 165
  • В сложенном виде, см – 46,5
  • Допустимая нагрузка, кг – 14
  • Вес, кг – 1,9
  • Материал – алюминий

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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