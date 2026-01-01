Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.
Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.
Цифровая разметка на двух дисках панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.
Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования.
Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.
Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру
Ручка блокировки оснащена дополнительной защитной функцией, которая предотвращает падение камеры.
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Характеристики:
Материал - Алюминий
Безопасная нагрузка, кг 25
Съемная площадка Arca-Swiss Style PU56
Вес, г 340