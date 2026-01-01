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Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг
Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг
Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг
Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг
Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг
Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг
Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг
Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг
Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг
Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг
Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг
Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг

Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг

Benro
Артикул: DAN-8310

Benro GX25 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/25 кг - низкопрофильная шаровая голова с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов.

Описание

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.

Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.

Цифровая разметка на двух дисках панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.

Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.

Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру

Ручка блокировки оснащена дополнительной защитной функцией, которая предотвращает падение камеры.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

 

Характеристики:

Материал - Алюминий

Безопасная нагрузка, кг 25

Съемная площадка       Arca-Swiss Style PU56

Вес, г    340

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670 ₽
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