Benro Dual-Tube KH26P штатив с видеоголовой

Описание

Штатив Benro KH26P идеально подходит для компактных цифровых видеокамер и зеркальных фотокамер с длиннофокусными объективами весом до 5 кг.

Классический 3-х секционный и 2-х трубный штатив снабжен полусферой 60 мм с короткой ручкой для удобного выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры.

Конструкция штатива позволят оперативно менять локации и устанавливать необходимую высоту. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать.

Средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость штатива и помогает быстро установить и сложить штатив.

Резиновые опоры ног обеспечивают отличную устойчивость даже на скользкой поверхности. Опоры можно легко удалить, чтобы использовать резиновые или выдвижные шипы из нержавеющей стали на грунтовой поверхности.

Видеоголова разработана для получения видеоконтента высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавность движения камеры во всех направлениях.

Cистема регулируемого гидродинамического сопротивления панорамирования гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка c подпружиненными, антиротационными фиксаторами поможет идеально сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива. Эргономичный боковой фиксатор позволяет быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона +90/-80 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Эргономичная ручка панорамирования с противоскользящей накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

Пузырьковый уровень позволяет точно выровнять уровень горизонта.

Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.

Технические характеристики: