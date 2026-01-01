images
images
images
images
images
images
images
QZSD Q08S штативная видеоголова
QZSD Q08S штативная видеоголова
QZSD Q08S штативная видеоголова
QZSD Q08S штативная видеоголова
QZSD Q08S штативная видеоголова
QZSD Q08S штативная видеоголова
QZSD Q08S штативная видеоголова

QZSD Q08S штативная видеоголова

QZSD
Артикул: DAN-3738

Штативная видеоголова QZSD Q08S.

Видеоголова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Диаметр основания - 57 мм. Максимальная нагрузка - 8 кг, вес - 510 гр, высота - 73 мм. Материал - алюминий.

Описание

Видеоголова для штатива или монопода с диаметром основания 57 мм, изготовлена из авиационного алюминия высокой прочности. Для предотвращения появления коррозии голова имеет специальное покрытие. Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8". Голова оборудована быстросъемной площадкой и может вращаться на 360 градусов. В основании предусмотрена шкала, а для выравнивания камеры - пузырьковый уровень.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FJFR-CF2 рефлектор для накамерных вспышек 2 в 1
Fujimi FJFR-CF2 рефлектор для накамерных вспышек 2 в 1
Fujimi FJFR-CF2 рефлектор для накамерных вспышек 2 в 1
Арт. NVF-9304
Fujimi FJFR-CF2 рефлектор для накамерных вспышек 2 в 1
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJFR-CF2 - рефлектор для накамерных вспышек 2 в 1.

Рефлектор для накамерных и внешних вспышек, два в одном. Легко крепится с помощью эластичной ленты. 

Для мягкого освещения используйте белую сторону, а для большей дальности и спектральных бликов серебряную сторону.

Изготовлен из нейлона.

220 ₽
В корзину
Хит
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Арт. FTR-567
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Наличие
более 10 шт

Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.

1 200 ₽
В корзину
YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой
YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой
Арт. DAN-3378
YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Осветитель светодиодный YongNuo YN-600 AIR с цветовой температурой 3200-5500K.

Мощный осветитель в линейке принадлежностей для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 192 светодиода, 96 диодов с цветовой температурой 5500K и 96 диодов с температурой 3200K.

7 950 ₽
В корзину

Видео

Штативные головки
Штативные головки
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
Почему у вас ужасное фото на водительских правах
Почему у вас ужасное фото на водительских правах
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.