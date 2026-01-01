QZSD Q08S штативная видеоголова

Описание

Видеоголова для штатива или монопода с диаметром основания 57 мм, изготовлена из авиационного алюминия высокой прочности. Для предотвращения появления коррозии голова имеет специальное покрытие. Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8". Голова оборудована быстросъемной площадкой и может вращаться на 360 градусов. В основании предусмотрена шкала, а для выравнивания камеры - пузырьковый уровень.