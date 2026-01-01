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YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой
YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой

YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой

Yongnuo
Артикул: DAN-3378

Осветитель светодиодный YongNuo YN-600 AIR с цветовой температурой 3200-5500K.

Мощный осветитель в линейке принадлежностей для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 192 светодиода, 96 диодов с цветовой температурой 5500K и 96 диодов с температурой 3200K.

Описание

Прибор обладает возможностью регулировки яркости каждой группы. Осветитель имеет два регулятора яркости для каждой группы светодиодов и два дисплея.
Прибор может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970 NP-F550 NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 8V 5 A (приобретается отдельно).

Характеристики:

  • количество светодиодов - 196
  • цветовая температура - 3200-5500 K
  • диммер - да
  • индекс цветопередачи - более 95
  • выходная мощность - 40 Вт
  • световой поток - 4000 Люмен 
  • размер - 32х24х2,2
  • угол освещения - 110 град.
  • вес - 0,65

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