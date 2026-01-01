YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой

Прибор обладает возможностью регулировки яркости каждой группы. Осветитель имеет два регулятора яркости для каждой группы светодиодов и два дисплея.
Прибор может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970 NP-F550 NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 8V 5 A (приобретается отдельно).
Характеристики:
- количество светодиодов - 196
- цветовая температура - 3200-5500 K
- диммер - да
- индекс цветопередачи - более 95
- выходная мощность - 40 Вт
- световой поток - 4000 Люмен
- размер - 32х24х2,2
- угол освещения - 110 град.
- вес - 0,65