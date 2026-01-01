Falcon Eyes MPH-3 мини штативная головка

Описание

На нижней части корпуса расположена закладная гайка с резьбой 1/4ʺ для установки головы на штатив. На корпусе головы находиться паз, который позволяет наклонить установленную камеру на угол до 90 градусов.

Круглая съемная площадка с прорезиненной противоскользящей накладкой накручивается на винт шарового шарнира и надежно поджимает установленное на этот винт оборудование.

Корпус и шар головы изготовлены из прочного ABS пластика. Винт фиксации шара и закладная гайка - металлические. Рекомендуемый максимальный вес нагрузки составляет от 1,5 до 2 кг.

Характеристики:

винт для установки оборудования - 1/4ʺ

посадочный винт - 1/4ʺ

материал - пластик, металл

размер - 58×42×59 мм

вес - 38 г



