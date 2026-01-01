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Grifon CL-35S зажим с шаровым адаптером

Grifon CL-35S зажим с шаровым адаптером

Grifon
Артикул: OLE-1283

Grifon CL-35S – крепление-зажим с шаровым адаптером. Используется для монтажа студийного оборудования на трубах диаметром до 35 мм. Оборудован алюминиевой шаровой поворотной головкой с резьбой 1/4 дюйма. 

Описание

Grifon CL-35S зажим с шаровым адаптером

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