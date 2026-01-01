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Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный светодиодный осветитель

Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-7785

Осветитель Godox LITEMONS LED6R RGB – легкий и очень компактный светодиодный источник света, состоящий из 60 светодиодов (20х2 bi-color + 20 RGB), общей мощностью 6Вт.

Описание

 В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 3200 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%. В режиме RGB можно создать освещение любого цвета, необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%). 13 специальных эффектов: Смена цветов RGB – предустановленный цикл, в котором цвета непрерывно сменяют друг друга. Вспышка – световая имитация от вспышки фотографа Цветной лазер – имитация освещения лазерным стробоскопом Молнии – световая имитация вспышки молнии Мигающая лампа – имитация света от мерцающей лампы Телевизор – имитация работы экрана кинескопа Свеча – мерцающий теплый свет Живое пламя – мерцающий теплый свет с большим затуханием Фейерверк – цветные вспышки, имитирующие освещение от фейерверка Полицейский маячок – имитация света от проблесковых маячков красного и синего цвета от полицейской машины Пожарная машина – имитация света от проблесковых маячков красного и белого цвета от пожарной машины скорая помощь – имитация света от проблесковых маячков синего и белого цвета от машины скорой помощи SOS — передача светового сигнала SOS. Устройство можно закрепить при помощи магнитного крепления, крепления на «башмак» камеры или адаптера, резьбового отверстия 1/4'’. На корпусе каждого осветителя находятся три крепления «холодный башмак», которые позволят соединить несколько осветителей вместе для увеличения общей яркости источника. Встроенный литиевый аккумулятор 1800 мАч позволяет осветителю работать от 2 до 10 часов непрерывно в зависимости от выбранного режима работы. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).

Характеристики:

  • Выходная мощность макс - 6 Вт
  • Диапазон цветовой температуры - 3200K~6500K
  • Освещенность - 100% (≈, 0.5м) 270
  • Индекс цветопередачи CRI (≈) 95
  • Диапазон яркости света - 10 уровней
  • Встроенный литиевый аккумулятор - 1800 мАч
  • Сетевой адаптер - 5В/2A (приобретается отдельно)
  • Продолжительность работы - 2ч~10ч
  • Рабочая температура - 10~40C
  • Размер - 77х66х30 мм
  • Размер упаковки - 90х90х60 мм
  • Вес - 110 г

Комплектация

  • Осветитель светодиодный
  • Рассеиватель
  • Кабель USB Type-C
  • Руководство по эксплуатации

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