Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный светодиодный осветитель

Описание

В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 3200 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%. В режиме RGB можно создать освещение любого цвета, необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%). 13 специальных эффектов: Смена цветов RGB – предустановленный цикл, в котором цвета непрерывно сменяют друг друга. Вспышка – световая имитация от вспышки фотографа Цветной лазер – имитация освещения лазерным стробоскопом Молнии – световая имитация вспышки молнии Мигающая лампа – имитация света от мерцающей лампы Телевизор – имитация работы экрана кинескопа Свеча – мерцающий теплый свет Живое пламя – мерцающий теплый свет с большим затуханием Фейерверк – цветные вспышки, имитирующие освещение от фейерверка Полицейский маячок – имитация света от проблесковых маячков красного и синего цвета от полицейской машины Пожарная машина – имитация света от проблесковых маячков красного и белого цвета от пожарной машины скорая помощь – имитация света от проблесковых маячков синего и белого цвета от машины скорой помощи SOS — передача светового сигнала SOS. Устройство можно закрепить при помощи магнитного крепления, крепления на «башмак» камеры или адаптера, резьбового отверстия 1/4'’. На корпусе каждого осветителя находятся три крепления «холодный башмак», которые позволят соединить несколько осветителей вместе для увеличения общей яркости источника. Встроенный литиевый аккумулятор 1800 мАч позволяет осветителю работать от 2 до 10 часов непрерывно в зависимости от выбранного режима работы. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).

Характеристики:

