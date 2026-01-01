Falcon Eyes Dynamics 204P шаровая головка

Описание

Особенностью шаровой головки серии Dynamics является наличие отдельных рукояток для регуляции степени демпфирования и стопора для быстрой фиксации шара. Рукоятки регулировки демпфирования вращаются равномерно – даже при усилии зажима шара, близкого к максимальному уровню, перемещение камеры сохраняет плавность движения. А благодаря единому стопору шара во всех направлениях – фиксация быстрая и надежная. Для того чтобы иметь возможность горизонтального панорамирования камерой при зафиксированном шаре, корпус головки соединен с основанием через поворотный механизм с собственным стопором. Прецизионное основание с жидкостным демпфированием обеспечивает плавное панорамирование на 360 и имеет шкалу с интервалом в 2.5˚ для точного позиционирования. Высокоточные детали головки изготавливаются из авиационного алюминиево-магниевого сплава для обеспечения максимальной прочности и минимального веса (всего 0.49 кг). Шар изготовлен из стали. Площадка под камеру головки Dynamics быстросъемная, это дает возможность быстро снять и поставить камеру на штативную головку, а также изменить продольный баланс камеры смещением площадки в направляющих. Площадка оборудована установочным винтом 1/4" и предохранителем, который страхует камеру от возможного выскальзывания при расфиксации площадки. В рукоятке фиксатора быстросъемной площадки расположен жидкостный уровень.

Характеристики:

Тип головки: шаровая, панорамирующая

Максимальная нагрузка: 20 кг

Диаметр шара: 44 мм

Высота головки: 92 мм

Размер площадки: 41х60 мм

Крепление для камеры: винт 1/4”

Крепление к штативу: 3/8”

Диаметр панорамирующей базы площадки: 55 мм

Диаметр базы для установки на штатив: 57 мм

Материал: алюминиево-магниевый сплав