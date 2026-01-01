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Falcon Eyes Dynamics 204P шаровая головка
Falcon Eyes Dynamics 204P шаровая головка
Falcon Eyes Dynamics 204P шаровая головка
Falcon Eyes Dynamics 204P шаровая головка
Falcon Eyes Dynamics 204P шаровая головка

Falcon Eyes Dynamics 204P шаровая головка

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8834

Falcon Eyes Dynamics 204P – шаровая штативная головка с быстросъемной площадкой, соединенной с шаром через поворотную платформу для панорамирования. Головка с низко расположенным шаром диаметром 44 мм предназначена для тяжелых камер с дополнительным оборудованием общим весом до 20 кг. Подходит для использования с зеркальными, беззеркальными или видеокамерами с крепежным отверстием 1/4".

Описание

 Особенностью шаровой головки серии Dynamics является наличие отдельных рукояток для регуляции степени демпфирования и стопора для быстрой фиксации шара. Рукоятки регулировки демпфирования вращаются равномерно – даже при усилии зажима шара, близкого к максимальному уровню, перемещение камеры сохраняет плавность движения. А благодаря единому стопору шара во всех направлениях – фиксация быстрая и надежная. Для того чтобы иметь возможность горизонтального панорамирования камерой при зафиксированном шаре, корпус головки соединен с основанием через поворотный механизм с собственным стопором. Прецизионное основание с жидкостным демпфированием обеспечивает плавное панорамирование на 360 и имеет шкалу с интервалом в 2.5˚ для точного позиционирования. Высокоточные детали головки изготавливаются из авиационного алюминиево-магниевого сплава для обеспечения максимальной прочности и минимального веса (всего 0.49 кг). Шар изготовлен из стали. Площадка под камеру головки Dynamics быстросъемная, это дает возможность быстро снять и поставить камеру на штативную головку, а также изменить продольный баланс камеры смещением площадки в направляющих. Площадка оборудована установочным винтом 1/4" и предохранителем, который страхует камеру от возможного выскальзывания при расфиксации площадки. В рукоятке фиксатора быстросъемной площадки расположен жидкостный уровень.

Характеристики:

 Тип головки: шаровая, панорамирующая
 Максимальная нагрузка: 20 кг
 Диаметр шара: 44 мм
 Высота головки: 92 мм
 Размер площадки: 41х60 мм
 Крепление для камеры: винт 1/4”
 Крепление к штативу: 3/8”
 Диаметр панорамирующей базы площадки: 55 мм
 Диаметр базы для установки на штатив: 57 мм
 Материал: алюминиево-магниевый сплав

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