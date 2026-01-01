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-10 %
GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой

GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой

GreenBean
Артикул: OLE-1737

GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой

Адаптер используется для быстрой установки камер на различного вида опоры. Оснащен двумя  винтами для крепления камеры с резьбами  1/4" и 3/8" и резьбовыми отверстиями 1/4" и 3/8", винтом 3/8" для крепления на ригах, кронштейнах, стабилизаторах и прочих. Быстросъемная площадка длиной 90 мм оснащена противоскользящими резиновыми накладками и фиксирующим стопором, защищающими камеру от случайного падения при установки или демонтаде с площадки. 

Описание

В адаптер вмонтированы трехмерный пузырьковый уровень для выравнивания.

В комплекте ключ-шестиугольник для монтажа.

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