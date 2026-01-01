GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой

Арт. OLE-2263

Прочный чехол цилиндрической формы с контрастной молнией для объектива с мягкой подкладкой и дополнительной защитой в виде формованных крышек из этиленвинилацетата на обоих концах. Подходит для беззеркальных зум-объектиов или объективов с фиксированным фокусным расстоянием длиной до 9 см. Оснащен петлей на задней стороне для крепления чехла к поясному ремню, сумкам или рюкзакам. В комплекте салфетка из микрофибры для чистки линз, которая находится во внутреннем сетчатом кармане.