В адаптер вмонтированы трехмерный пузырьковый уровень для выравнивания.
В комплекте ключ-шестиугольник для монтажа.
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
Адаптер используется для быстрой установки камер на различного вида опоры. Оснащен двумя винтами для крепления камеры с резьбами 1/4" и 3/8" и резьбовыми отверстиями 1/4" и 3/8", винтом 3/8" для крепления на ригах, кронштейнах, стабилизаторах и прочих. Быстросъемная площадка длиной 90 мм оснащена противоскользящими резиновыми накладками и фиксирующим стопором, защищающими камеру от случайного падения при установки или демонтаде с площадки.
В адаптер вмонтированы трехмерный пузырьковый уровень для выравнивания.
В комплекте ключ-шестиугольник для монтажа.
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