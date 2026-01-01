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Хит
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа

Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа

Fotokvant
Артикул: NVF-8050

Fotokvant FLH-44 – винт-адаптер для штатива с 1/4" на 3/8" (папа-папа). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.

Описание

Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа

Комплектация

Винт-адаптер – 1 шт.

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