Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа

Арт. DAN-3896

Z-образная площадка Fotokvant PZ-90.

Монтажная Z-образная площадка для крепления оборудования с возможностью изменения высоты. Площадка изготовлена из металла и технополимера и имеет два различных по диаметру посадочных отверстия для установки на штатив и стандартный винт для крепления оборудования. Для точной установки по горизонтали оборудована пузырьковым уровнем.