Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа

Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-44 – винт-адаптер для штатива с 1/4" на 3/8" (папа-папа). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
Винт-адаптер – 1 шт.
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Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Черный штатив трансформер QZSD Q109 с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволит получить более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг. Может быть использован как монопод.
Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.
Z-образная площадка Fotokvant PZ-90.
Монтажная Z-образная площадка для крепления оборудования с возможностью изменения высоты. Площадка изготовлена из металла и технополимера и имеет два различных по диаметру посадочных отверстия для установки на штатив и стандартный винт для крепления оборудования. Для точной установки по горизонтали оборудована пузырьковым уровнем.
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-54 с 1/4" мама на 3/8" папа.
Адаптер может использоваться для установки оборудования, имеющего резьбовые соединения 1/4" папа или 3/8" мама. Адаптер изготовлен из алюминия. Цвет - черный, Вес - 20 гр.
Fotokvant FLH-08 – адаптер-переходник с 1/4" на 3/8".
Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Предназначен для работы со штативами.
Штатив-трансформер Fotokvant TM-CL01 для телефона, настольный. Штатив-трансформер с держателем для смартфона. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.