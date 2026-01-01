images
Manfrotto R116,138 винт 1/4 для съемной площадки запчасть

Manfrotto R116,138 винт 1/4 для съемной площадки запчасть

Manfrotto
Артикул: OLE-0874

Manfrotto R116,138 – винт с резьбой 1/4 для съемной площадки. Комплект состоит из 2 шт.

Описание

Manfrotto R116,138 винт 1/4 для съемной площадки запчасть

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Арт. NVF-6584
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.

Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.

320 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Арт. NVF-8050
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-44 – винт-адаптер для штатива с 1/4" на 3/8" (папа-папа). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.

480 ₽
В корзину
-11 %
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Арт. NVF-9653
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Fotokvant CLE-02BLUE - резиновая груша для чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Длина - 14 см.

-11.36 %440 ₽
390 ₽
В корзину

Видео

Битва мобильных стоек для фотографа
Битва мобильных стоек для фотографа
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды
Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.