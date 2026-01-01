Manfrotto 337 HOT SHOE BUBBLE LEVEL-2 AXIS пузырьковый уровень

Manfrotto 338 – выравнивающая платформа для штативной головки. Устанавливается между штативом и головкой. Рассчитана на нагрузку до 15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto HOT SHOE BUBBLE LEVEL-2 AXIS – двухосевой пузырьковый уровень 337. Устанавливается в горячий башмак любой стандартной 35-мм SLR-камеры. Необходим для достижения точности и согласованности последовательностей фотографий при панорамной съемки. Вес – 0,21 кг.
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Manfrotto 338 – выравнивающая платформа для штативной головки. Устанавливается между штативом и головкой. Рассчитана на нагрузку до 15 кг.
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Manfrotto MK190XPRO4-3W – алюминиевый четырехсекционный трипод со встроенным механизмом, который позволяет быстро продлить центральную колонну в вертикальном или горизонтальном направлении, без разборки всего штатива и демонтажа камеры.
Штатив оснащен головой MHXPRO-3W. Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.
Fotokvant 200PL – удобная быстросъемная штативная площадка, типа Manfrotto 200PL-14 RC2 с винтом 1/4 дюйма.
Предназначена для быстрого крепления камеры на штативных головах. Плотно фиксирует фотоаппарат за счет резиновой накладки на поверхности площадки. Легко крепится за счет вращения специальной скобы, которая прикреплена к винту. Может быть установлена без использования дополнительный инструментов. Вес, г – 40. Материал изготовления – металл. Обратите внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.