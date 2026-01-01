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Manfrotto 337 HOT SHOE BUBBLE LEVEL-2 AXIS пузырьковый уровень

Manfrotto 337 HOT SHOE BUBBLE LEVEL-2 AXIS пузырьковый уровень

Manfrotto
Артикул: NVF-2603

Manfrotto HOT SHOE BUBBLE LEVEL-2 AXIS – двухосевой пузырьковый уровень 337. Устанавливается в горячий башмак любой стандартной 35-мм SLR-камеры. Необходим для достижения точности и согласованности последовательностей фотографий при панорамной съемки. Вес – 0,21 кг.

Описание

Manfrotto 337 HOT SHOE BUBBLE LEVEL-2 AXIS пузырьковый уровень

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