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Manfrotto 520BALL основание видеоголовки

Manfrotto 520BALL основание видеоголовки

Manfrotto
Артикул: OLE-1151

Manfrotto 520BALL – основание видеоголовки, представляет собой полусферу диаметром 75 мм. Имеет фиксирующую ручку и предназначено для установки видеоголовы с диаметром основания 75 мм. Крепление – винт 3/8'', вес – 376 г.

Описание

Manfrotto 520BALL основание видеоголовки

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