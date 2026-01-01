Manfrotto MTCFVR VR - трехсекционный штатив для работы с фото- или видеокамерой.
Штатив предназначен для фотокамер весом до 18 кг. Изготовлен из карбона.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 520BALL – основание видеоголовки, представляет собой полусферу диаметром 75 мм. Имеет фиксирующую ручку и предназначено для установки видеоголовы с диаметром основания 75 мм. Крепление – винт 3/8'', вес – 376 г.
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Manfrotto MTCFVR VR - трехсекционный штатив для работы с фото- или видеокамерой.
Штатив предназначен для фотокамер весом до 18 кг. Изготовлен из карбона.
Avenger D500 – держатель-зажим серебристого цвета с удлинительной штангой 20 дюймов (510 мм) в комплекте. Штанга дает дополнительную подъемную силу, также может использоваться для установки небольшого осветительного прибора, флагов, масок Гобо или рефлектора.
Manfrotto 058B TRIAUT CAMERA TRIPOD – профессиональный штатив из алюминия и стали, специально разработан для использования в студии. Рассчитан для работы с профессиональными зеркальными камерами и камерами среднего формата. Способен выдерживать нагрузку до 12 кг.
Kupo 20" extension grip arm – удлинительный кронштейн серебристого цвета.
В комплекте – штанга длиной 500 мм. Вес - 1,25 кг.