Manfrotto 520BALL основание видеоголовки

Арт. DAN-0163

Manfrotto 058B TRIAUT CAMERA TRIPOD – профессиональный штатив из алюминия и стали, специально разработан для использования в студии. Рассчитан для работы с профессиональными зеркальными камерами и камерами среднего формата. Способен выдерживать нагрузку до 12 кг.