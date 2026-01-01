Manfrotto 058B TRIAUT CAMERA TRIPOD штатив для фотокамеры

Описание

Несмотря на габариты и серьезный вес, работать с Manfrotto 058B удобно и просто. Конструкция трехсекционных ног с центральными растяжками позволяет свободно регулировать высоту любой из них, добиваясь идеального положения. Ноги фиксируются при помощи цанговых зажимов, а также оснащены резиновыми наконечниками с выдвижными шипами, что обеспечивает устойчивость на скользкой или нестабильной поверхности.

В модели использована система одновременного развертывания всех ног. Кроме того, положение каждой из ног может регулироваться отдельно. Центральная колонна снабжена механическим подъемным механизмом с поворотной рукоятью.