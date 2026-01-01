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Manfrotto 058B TRIAUT CAMERA TRIPOD штатив для фотокамеры

Manfrotto 058B TRIAUT CAMERA TRIPOD штатив для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: DAN-0163

Manfrotto 058B TRIAUT CAMERA TRIPOD – профессиональный штатив из алюминия и стали, специально разработан для использования в студии. Рассчитан для работы с профессиональными зеркальными камерами и камерами среднего формата. Способен выдерживать нагрузку до 12 кг.

Описание

Несмотря на габариты и серьезный вес, работать с Manfrotto 058B удобно и просто. Конструкция трехсекционных ног с центральными растяжками позволяет свободно регулировать высоту любой из них, добиваясь идеального положения. Ноги фиксируются при помощи цанговых зажимов, а также оснащены резиновыми наконечниками с выдвижными шипами, что обеспечивает устойчивость на скользкой или нестабильной поверхности.

В модели использована система одновременного развертывания всех ног. Кроме того, положение каждой из ног может регулироваться отдельно. Центральная колонна снабжена механическим подъемным механизмом с поворотной рукоятью.

Характеристики:

  • материал – алюминий
  • длина в сложенном состоянии, см – 94
  • минимальная высота, см – 44
  • максимальная рабочая высота, см – 217
  • вес, кг – 6,15
  • максимальная нагрузка, кг – 12

 

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