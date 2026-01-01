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Fujimi FJ DHP-36B кронштейн с двумя быстросъемными площадками длина 360 мм

Fujimi FJ DHP-36B кронштейн с двумя быстросъемными площадками длина 360 мм

Fujimi
Артикул: NVF-6038

Fujimi FJ DHP-36B – кронштейн с двумя быстросъемными площадками длина 360 мм. Предназначен для крепления фото и видеокамер. Максимально допустимая нагрузка 10 кг.

Описание

Fujimi FJ DHP-36B кронштейн с двумя быстросъемными площадками длина 360 мм

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