Fujimi FJ DHP-36B кронштейн с двумя быстросъемными площадками длина 360 мм

Арт. DAN-1088

YongNuo YN300AIR LED - осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K.

Осветитель выполнен в легком и тонком корпусе, обеспечивает мягкий свет и широкий угол освещения, также обладает высоким индексом цветопередачи. Есть возможность использовать с аккумуляторными батареями типа NP-F и от сети.