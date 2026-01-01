Fujimi FJ DHP-36B кронштейн с двумя быстросъемными площадками длина 360 мм

Переходник Falcon Eyes FLH-20HS для студийного оборудования.
Адаптер для горячего башмака на резьбу 3/8–1/4 дюйма с двумя зажимными гайками. Изготовлен из алюминия. Вес - 17 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Переходник Falcon Eyes FLH-20HS для студийного оборудования.
Адаптер для горячего башмака на резьбу 3/8–1/4 дюйма с двумя зажимными гайками. Изготовлен из алюминия. Вес - 17 г.
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