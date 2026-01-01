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-10 %
Fotokvant FLH-69 пузырьковый уровень диаметром 8 мм
Fotokvant FLH-69 пузырьковый уровень диаметром 8 мм

Fotokvant FLH-69 пузырьковый уровень диаметром 8 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-3077

Пузырьковый уровень диаметром 8 мм Fotokvant FLH-69. Акриловый пузырьковый уровень. Установленный на штативе поможет выровнять камеру в горизонтальной плоскости. Диаметр - 8 мм.

Описание

Пузырьковый уровень Fotokvant FLH-69 (диаметр 8 мм)

Fotokvant FLH-69 — это компактный сменный пузырьковый уровень, предназначенный для установки в штативы, головки и другое студийное оборудование. Он помогает точно выровнять камеру или осветительный прибор по горизонтали, что особенно важно для пейзажной, архитектурной и студийной съемки.

Основные характеристики

  • Тип: Пузырьковый уровень.
  • Диаметр: 8 мм.
  • Назначение: Для выравнивания оборудования по горизонтали.
  • Совместимость: Подходит для штативов и оборудования с посадочным гнездом диаметром 8 мм.

Для чего используется

Этот уровень является незаменимым аксессуаром для точной настройки оборудования:

  • Выравнивание горизонта: Помогает избежать завалов горизонта при съемке пейзажей и архитектуры.
  • Точная установка студийного света: Обеспечивает правильное позиционирование осветительных приборов.
  • Замена изношенных уровней: Используется для замены вышедших из строя или утерянных уровней в штативах и головах.

Комплектация

  • Пузырьковый уровень Fotokvant FLH-69 — 1 шт.

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