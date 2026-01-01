Fotokvant FLH-69 пузырьковый уровень диаметром 8 мм

Пузырьковый уровень Fotokvant FLH-69 (диаметр 8 мм)
Fotokvant FLH-69 — это компактный сменный пузырьковый уровень, предназначенный для установки в штативы, головки и другое студийное оборудование. Он помогает точно выровнять камеру или осветительный прибор по горизонтали, что особенно важно для пейзажной, архитектурной и студийной съемки.
Основные характеристики
- Тип: Пузырьковый уровень.
- Диаметр: 8 мм.
- Назначение: Для выравнивания оборудования по горизонтали.
- Совместимость: Подходит для штативов и оборудования с посадочным гнездом диаметром 8 мм.
Для чего используется
Этот уровень является незаменимым аксессуаром для точной настройки оборудования:
- Выравнивание горизонта: Помогает избежать завалов горизонта при съемке пейзажей и архитектуры.
- Точная установка студийного света: Обеспечивает правильное позиционирование осветительных приборов.
- Замена изношенных уровней: Используется для замены вышедших из строя или утерянных уровней в штативах и головах.