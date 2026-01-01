Fotokvant HB-02 BLUE шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива синяя

Артикул: DAN-1596

Шаровая голова Fotokvant HB-02 BLUE Ballhead для мини-штатива, синяя.

Шаровая голова для легкого оборудования, максимальная нагрузка - 1,5 кг. Изготовлена из алюминия и ее вес составляет всего 85 грамм. Голова устанавливается на резьбу 1/4 дюйма. Для лучшего зажима и разблокирования, крепежная контргайка сделана не круглой, а шестигранной. Высота - 6 см. Цвет - синий.