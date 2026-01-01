Falcon Eyes TMB-131D штанга горизонтальная

Описание

Штанга предназначена для установки нескольких камер или другого фото-видео оборудования на один штатив или стойку. Монтаж на опору осуществляется с помощью центральной площадки, которая имеет отверстие с резьбой 3/8". Максимальный сдвиг центральной площадки по штанге составляет 247 мм.

Две перемещаемые головки с креплением 1/4" и переходной гайкой с 1/4" на 3/8" предназначены для установки оборудования. Головки, как и центральная площадка, имеют возможность не только перемещаться по штанге, но и вращаться на ней. Фиксация положения производится рукоятками с храповым механизмом.

Две неподвижные (не съемные) площадки с резьбой 3/8" находятся в торцах штанги. С помощью этих площадок штангу можно установить вертикально или установить на них дополнительное оборудование.

Внимание! При монтаже штанги в горизонтальном положении и установке тяжелого оборудования в крайние положения вероятна возможность опрокидывания!

Характеристики: