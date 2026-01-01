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Falcon Eyes TMB-131D штанга горизонтальная
Falcon Eyes TMB-131D штанга горизонтальная
Falcon Eyes TMB-131D штанга горизонтальная
Falcon Eyes TMB-131D штанга горизонтальная
Falcon Eyes TMB-131D штанга горизонтальная

Falcon Eyes TMB-131D штанга горизонтальная

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2951

Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D.

Штанга предназначена для установки на штатив или стойку, площадки которых имеют винтовое крепление с резьбой 3/8". Она имеет две перемещаемые головки с креплением резьба 1/4" и переходником на резьбу 3/8" и две неподвижные площадки на торцах с резьбой 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг.

Описание

Штанга предназначена для установки нескольких камер или другого фото-видео оборудования на один штатив или стойку. Монтаж на опору осуществляется с помощью центральной площадки, которая имеет отверстие с резьбой 3/8". Максимальный сдвиг центральной площадки по штанге составляет 247 мм.

Две перемещаемые головки с креплением 1/4" и переходной гайкой с 1/4" на 3/8" предназначены для установки оборудования. Головки, как и центральная площадка, имеют возможность не только перемещаться по штанге, но и вращаться на ней. Фиксация положения производится рукоятками с храповым механизмом.

Две неподвижные (не съемные) площадки с резьбой 3/8" находятся в торцах штанги. С помощью этих площадок штангу можно установить вертикально или установить на них дополнительное оборудование.

Внимание! При монтаже штанги в горизонтальном положении и установке тяжелого оборудования в крайние положения вероятна возможность опрокидывания!

Характеристики:

  • длина штанги - 59,2 см
  • рабочая длина штанги - 53 см
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • основной материал - алюминиевый сплав
  • материал зажимов - ABS пластик, сталь
  • вес штанги - 1,5 кг
  • ширина головок/площадки - 9,1 см
  • диаметр штанги - 3 см

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