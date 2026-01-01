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Benro S2Pro видеоголова
Benro S2Pro видеоголова
Benro S2Pro видеоголова

Benro S2Pro видеоголова

Benro
Артикул: DAN-8051

Benro S2Pro видеоголова - компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона для системных и компактных зеркальных камер выдерживает нагрузку до 2,5 кг

Описание

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

 

Характеристики:

Материал - алюминий

Безопасная нагрузка, кг 2.5

Съемная площадка       QR2PRO

Вес, г    630

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