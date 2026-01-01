Benro S2Pro видеоголова

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.
Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.
Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.
Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Характеристики:
Материал - алюминий
Безопасная нагрузка, кг 2.5
Съемная площадка QR2PRO
Вес, г 630