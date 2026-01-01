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Manfrotto MPOFFROADS-BH монопод для селфи

Manfrotto MPOFFROADS-BH монопод для селфи

Manfrotto
Артикул: NVF-8169

Manfrotto MPOFFROADS-BH – компактный телескопический ручной монопод в комплекте со съемной шаровой головой, изготовлен из специального полимера со стекловолокном. Рассчитан на съемку с помощью экшн-камер или компактных фотоаппаратов весом до 1 кг. Размер – S.

Описание

Монопод изготовлен из прочного и легкого полимера, покрытого стекловолокном для повышенной жесткости. Четырех секционная конструкция весит всего 126 грамм, при этом монопод может увеличиваться с 32 до 60 см. Таким образом пользователь может получить оптимальный ракурс в различных ситуациях.Для крепления камеры на моноподе предусмотрена шаровая голова с резьбовым соединением 1/4 дюйма. При желании, монопод можно использовать не только для съемки, но и в качестве удочки для внешнего микрофона, держателя для видеосвета или вспышки.

Характеристики:

  • материал – стекловолокно
  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 60
  • минимальная высота, см – 32
  • безопасная нагрузка, кг – 1

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