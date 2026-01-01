GreenBean SelfiePod монопод для селфи 100 см

Описание

С палкой для селфи можно не только фотографировать, но и снимать видео. Монопод легко помещается в любую сумку или рюкзак, всегда будет под рукой.

Для того, чтобы снять селфи с помощью этого монопода, необходимо закрепить смартфон или камеру в соответствующем креплении, включить на телефоне/камере режим фото по таймеру и, выбрав ракурс для съемки, дождаться съемки кадра.

Характеристики: