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GreenBean SelfiePod монопод для селфи 100 см
GreenBean SelfiePod монопод для селфи 100 см
GreenBean SelfiePod монопод для селфи 100 см
GreenBean SelfiePod монопод для селфи 100 см

GreenBean SelfiePod монопод для селфи 100 см

GreenBean
Артикул: NVF-8917

GreenBean SelfiePod – монопод для съемки селфи. Длина - 100 см.

Телескопический монопод с мягкой рукоятью и креплением для GoPro, площадкой с винтом 1/4" или зажимом для устройств с габаритами 50-100 мм.

Описание

С палкой для селфи можно не только фотографировать, но и снимать видео. Монопод легко помещается в любую сумку или рюкзак, всегда будет под рукой. 

Для того, чтобы снять селфи с помощью этого монопода, необходимо закрепить смартфон или камеру в соответствующем креплении, включить на телефоне/камере режим фото по таймеру и, выбрав ракурс для съемки, дождаться съемки кадра. 

Характеристики:

  • максимальная длина, см – 100
  • длина в сложенном состоянии, см – 30
  • ширина держателя мобильного устройства, м – 50-100
  • материал алюминиевый сплав, пластик
  • вес, г – 127

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