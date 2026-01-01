GreenBean SelfiePod монопод для селфи 100 см

С палкой для селфи можно не только фотографировать, но и снимать видео. Монопод легко помещается в любую сумку или рюкзак, всегда будет под рукой.
Для того, чтобы снять селфи с помощью этого монопода, необходимо закрепить смартфон или камеру в соответствующем креплении, включить на телефоне/камере режим фото по таймеру и, выбрав ракурс для съемки, дождаться съемки кадра.
Характеристики:
- максимальная длина, см – 100
- длина в сложенном состоянии, см – 30
- ширина держателя мобильного устройства, м – 50-100
- материал – алюминиевый сплав, пластик
- вес, г – 127