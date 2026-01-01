GreenBean iMate SelfiePod BT монопод для селфи

Описание

Комплект аксессуаров для съемки селфи. Имеет модульную конструкцию из четырех взаимозаменяемых частей. Комбинации частей позволяют закрепить камеру непосредственно на рукоятке с кнопками управления; закрепить камеру на рукоятке с выдвижной секцией длиной до 80 см; использовать, как компактный настольный штатив, или как напольный штатив.

Интерфейс дистанционного управления находится на рукоятке монопода (никаких выносных брелоков!). Все функции управления осуществляются четырьмя кнопками: кнопка съемки, регулировка зума, вкл/выкл устройства. Подготовка к съемке занимает всего несколько секунд. Питается устройство от аккумулятора, расположенного в ручке, зарядка через USB (зарядное устройство приобретается отдельно). А закрепить в специальном держателе монопода можно практически любое мобильное устройство – будь то смартфон, фотоаппарат или даже экшен-камера.

Подключение к смартфону и управление съемкой осуществляется по Bluetooth. Универсальный монопод совместим с устройствами на базе iOS или Android (некоторые устройства могут не поддерживать функцию зуммирования).

iMate SelfiePod BT изготовлен из легких, но очень прочных материалов, все элементы легко собираются и разбираются. Система крепления позволяет получить желаемый кадр практически в любых условиях, монопод не боится воды и песка. Потребуется только отрегулировать длину штатива, установить угол наклона закрепленного устройства и улыбнуться в камеру.

В комплекте поставляется чехол для хранения и транспортировки. В собранном виде устройство занимает очень мало места, с легкостью поместится в любой сумке и всегда будет под рукой.

Характеристики: