Fujimi GP MHH ручной монопод 100 см

Manfrotto 147 – адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.
Fujimi GP MHH – портативный монопод, изготовлен из пластика и металла. Предназначен для надежной фиксации камеры GoPro или любой иной фото- или видеокамеры весом до 400 г. Модель оснащена мягкой нескользящей рукояткой, изготовленной из вспененного материала. С ее помощью удобно держать камеру в руке даже при интенсивном движении. Конструкцией предусмотрено свободное вращение. С моноподом GP MHH существенно расширяются возможности фотографов, занимающихся экстремальными видами спорта.
Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.
Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.
Fotokvant FLH-43 – рым-болт для крепления камеры с объективом.
Рым-болт с карабином изготовлен имеет стандартную резьбу 1/4". Максимальная нагрузка – 20 кг. Карабин имеет подпружиненный самоблокирующийся язычок. Максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 30 г.
Fujimi FJ-QRPB – быстросъемная площадка предназначена для штативных голов FUJIMI FJ BH-01B, FJ BH-03B и их аналогов. Площадка изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования на штативе.
Настольный штатив Fotokvant TM-05 с шаровой головой.
Настольный мини-штатив для легкого оборудования. Рабочая высота от 14 до 20 см. Максимальная нагрузка - 300 г. Монтажное соединение резьба 1/4 дюйма. Для установки смартфона на штатив, рекомендуется использовать Fotokvant SM-CL1. Вес - 50 грамм.
