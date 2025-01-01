Fujimi GP MHH ручной монопод 100 см

Артикул: NVF-2681

Fujimi GP MHH – портативный монопод, изготовлен из пластика и металла. Предназначен для надежной фиксации камеры GoPro или любой иной фото- или видеокамеры весом до 400 г. Модель оснащена мягкой нескользящей рукояткой, изготовленной из вспененного материала. С ее помощью удобно держать камеру в руке даже при интенсивном движении. Конструкцией предусмотрено свободное вращение. С моноподом GP MHH существенно расширяются возможности фотографов, занимающихся экстремальными видами спорта.