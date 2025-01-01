images
Fujimi GP MHH ручной монопод 100 см

Fujimi
Артикул: NVF-2681

Fujimi GP MHH – портативный монопод, изготовлен из пластика и металла. Предназначен для надежной фиксации камеры GoPro или любой иной фото- или видеокамеры весом до 400 г. Модель оснащена мягкой нескользящей рукояткой, изготовленной из вспененного материала. С ее помощью удобно держать камеру в руке даже при интенсивном движении. Конструкцией предусмотрено свободное вращение. С моноподом GP MHH существенно расширяются возможности фотографов, занимающихся экстремальными видами спорта.

Описание

  • крепление – 1/4"
  • максимальная нагрузка, кг – 0,4
  • максимальная длина, см – 100
  • минимальная длина, см – 34
  • размеры, см – 34х3,4х2,8
  • вес, г – 132

Комплектация

  • Монопод.
  • Чехол.
  • Ключ.
  • Инструкция.

