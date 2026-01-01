П-Фото (1192-411) Selfie ручка для селфи

Артикул: NVF-1707

П-Фото (1192-411) Selfie – четырехсекционная алюминиевая рукоятка для съемки на удалении, в т.ч. с ее помощью возможна концертная и селфи фотография. Предназначена для работы с легкими компактными фотоаппаратами. Ручка имеет поворачивающуюся голову с контактной площадкой и крепежным винтом с резьбой 1/4".

Удобная рукоять, которая не скользит, имеет петлю для руки.