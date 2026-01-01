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П-Фото (1192-411) Selfie ручка для селфи

П-Фото (1192-411) Selfie ручка для селфи

П-Фото
Артикул: NVF-1707

П-Фото (1192-411) Selfie – четырехсекционная алюминиевая рукоятка для съемки на удалении, в т.ч. с ее помощью возможна концертная и селфи фотография. Предназначена для работы с легкими компактными фотоаппаратами. Ручка имеет поворачивающуюся голову с контактной площадкой и крепежным винтом с резьбой 1/4". 

Удобная рукоять, которая не скользит, имеет петлю для руки.  

Описание

П-Фото (1192-411) Selfie ручка для селфи

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