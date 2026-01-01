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QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета
QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета
QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета
QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета
QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета

QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета

QZSD
Артикул: DAN-3043

Штатив для телефона QZSD Q111 с держателем для планшета SM-CL6.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или планшету, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и компактную видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,27 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,46 метра, а длина в собранном состоянии - всего 50 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - видео
  • рабочая высота - 146 см
  • в сложенном состоянии - 50 см
  • материал – алюминий, АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • вес - 1,27 кг

В комплекте поставки также есть держатель для планшета Fotokvant SM-CL6. Пластиковый адаптер в котором можно закрепить планшет с величиной экрана по диагонали от 12,5 см до 24 см. Для крепления на штатив на адаптере предусмотрено резбовое соединение. Изготовлен из качественного АВС-пластика. Цвет - черный.

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