Falcon Eyes МТ-125 компактный штатив на гибких металлических ножках

Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Falcon Eyes МТ-125 – настольный трипод на гибких металлических ножках. Предназначен для работы с небольшими любительскими камерами. Рабочая высота – 11,0 см. Гибкие металлические ножки имеют память положения. Оснащены резиновыми наконечниками, что делает штатив устойчивым и не позволяет царапать поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, с помощью которой можно закрепить модель на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д.
Характеристики:
Grifon LED-48 – кольцевой осветитель. Может использоваться для съемки на очень близком расстоянии, в частности, в клинической стоматологической фотографии. При изменении мощности цветовая температура остается стабильной – около 5500 К. Свет может использоваться непрерывно до 1,5 часов. В комплекте идут переходные кольца 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм.
Fotokvant FLH-32 – складной винт 1/4". Используется для крепления камеры на ремешок, рюкзак, штативы или моноподы. Диаметр головки без кольца, мм – 12. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Винт 3/8 дюйма Fotokvant FLH-83, длина - 25 мм.
Винт со стандартной резьбой 3/8 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части - 25 мм. Общая длина - 35 мм.
