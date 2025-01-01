images
Falcon Eyes МТ-125 компактный штатив на гибких металлических ножках

Falcon Eyes
Артикул: VBR-581

Falcon Eyes МТ-125 – настольный трипод на гибких металлических ножках. Предназначен для работы с небольшими любительскими камерами. Рабочая высота – 11,0 см. Гибкие металлические ножки имеют память положения. Оснащены резиновыми наконечниками, что делает штатив устойчивым и не позволяет царапать поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, с помощью которой можно закрепить модель на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д.

Описание

Характеристики:

  • размер в сложенном состоянии, мм – 120х23х23
  • высота штатива, мм – 110
  • голова – пластик, алюминий, 20 мм
  • посадочный винт для камеры – 1/4"
  • вес, г – 50

С этим товаром покупают

Fujimi SM-CL1 раздвижной зажим держатель для мобильных телефонов для селфи
Арт. NVF-1994
Fujimi SM-CL1 раздвижной зажим держатель для мобильных телефонов для селфи
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.

Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.

Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте
Арт. NVF-2892
Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LED-48 – кольцевой осветитель. Может использоваться для съемки на очень близком расстоянии, в частности, в клинической стоматологической фотографии. При изменении мощности цветовая температура остается стабильной – около 5500 К. Свет может использоваться непрерывно до 1,5 часов. В комплекте идут переходные кольца 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм.

Fotokvant FLH-32 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-32 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-32 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Арт. NVF-3046
Fotokvant FLH-32 складной винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-32 – складной винт 1/4". Используется для крепления камеры на ремешок, рюкзак, штативы или моноподы. Диаметр головки без кольца, мм – 12. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.

Fotokvant FLH-83 винт 3/8 дюйма длина 25 мм
Fotokvant FLH-83 винт 3/8 дюйма длина 25 мм
Fotokvant FLH-83 винт 3/8 дюйма длина 25 мм
Арт. DAN-7797
Fotokvant FLH-83 винт 3/8 дюйма длина 25 мм
Наличие
Москва: более 10 шт

Винт 3/8 дюйма Fotokvant FLH-83, длина - 25 мм.

Винт со стандартной резьбой 3/8 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части - 25 мм. Общая длина - 35 мм.

Видео

Портретная съемка дома
Портретная съемка дома
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
