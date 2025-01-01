Falcon Eyes МТ-125 компактный штатив на гибких металлических ножках

Артикул: VBR-581

Falcon Eyes МТ-125 – настольный трипод на гибких металлических ножках. Предназначен для работы с небольшими любительскими камерами. Рабочая высота – 11,0 см. Гибкие металлические ножки имеют память положения. Оснащены резиновыми наконечниками, что делает штатив устойчивым и не позволяет царапать поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, с помощью которой можно закрепить модель на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д.