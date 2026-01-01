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Cullmann SMARTselfie Free Black монопод для селфи
Cullmann SMARTselfie Free Black монопод для селфи
Cullmann SMARTselfie Free Black монопод для селфи
Cullmann SMARTselfie Free Black монопод для селфи

Cullmann SMARTselfie Free Black монопод для селфи

Cullmann
Артикул: NVF-8781

Cullmann SMARTselfie Free Black – черный, прочный штатив с широчайшими возможностями управления настройками.

Предназначен для съемки селфи. Доступен также в четырех цветах.

Описание

Фотограф самостоятельно может решать, когда менять настройки камеры своего смартфона, выбирая положение для съемки селфи или обычного режима. Благодаря встроенному режиму подключения через Bluetooth можно не только управлять затвором камеры, но также с комфортом менять режим положения смартфона непосредственно с рукоятки SMARTselfie Free.

Предлагая возможность управления полным диапазоном зума смартфона на платформе iOS или Android, SMARTselfie Free гарантирует свободу творчества и расширяет границы возможностей при создании фотоснимков. Благодаря максимальному выдвижению на длину 76 см можете без проблем выбирать уникальные ракурсы для съемки. Чтобы использовать все функции CULLMANN SMARTselfie, необходимо установите соответственное приложение, скачав его с официального сайта.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см – 20
  • длина максимальная, см – 76
  • Bluetooth – есть
  • максимальная нагрузка, кг – 0,5
  • вес, г – 114

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