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Slik 6123 Q.R.S. быстросъемная площадка для штативов PRO DX/ABLE

Slik 6123 Q.R.S. быстросъемная площадка для штативов PRO DX/ABLE

Slik
Артикул: NVF-5756

Slik 6123 Q.R.S. – быстросъемная площадка для штативов Slik Pro 500DX, 340DX, 330DX, Able 300DX. Сменная площадка Slik 6123 крепится к видеокамере или фотоаппарату и позволяет оперативно снять или установить камеру на платформу штатива. Площадка имеет покрытие из прессованной пробковой крошки для защиты техники от царапин и более надежного крепления.

Описание

Slik 6123 Q.R.S. быстросъемная площадка для штативов PRO DX/ABLE

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