Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная

Osram 64516 – галогенная лампа 300W, 230V, GX6.35
Osram 64516 (артикул NVF-2951) – это одноцокольная галогенная студийная лампа мощностью 300 Вт, рабочее напряжение 230 В, с цоколем GX6.35. Она применяется в качестве пилотной (моделирующей) лампы для студийных приборов Hensel Expert и многих других импульсных источников света.
Лампа обеспечивает яркий световой поток 7900 люмен с цветовой температурой 3150K, что близко к тёплому вольфрамовому свету. Ресурс работы составляет 75 часов – стандартный срок для галогенных ламп данного класса. Компактный размер (максимальная длина 53 мм, диаметр 18,5 мм) и надёжный цоколь GX6.35 обеспечивают простоту установки и замены.
Назначение и применение
- Пилотный свет в студийных моноблоках: используется как моделирующая лампа для оценки светового рисунка.
- Студийное освещение: в приборах Hensel Expert и других системах.
- Замена расходных материалов: быстрая замена перегоревших ламп в осветительном оборудовании.
- Профессиональная фотография: для работы с импульсными источниками света.
Ключевые особенности
- Мощность 300 Вт: яркий пилотный свет для точной оценки освещения.
- Световой поток 7900 лм: высокая яркость для моделирующего света.
- Цветовая температура 3150K: тёплый вольфрамовый свет.
- Цоколь GX6.35: надёжное и простое подключение.
- Напряжение 230 В: подходит для европейских стандартов электросети.
- Ресурс 75 ч: стандартный срок службы галогенных ламп.
Технические характеристики
- Тип: галогенная лампа
- Бренд: Osram
- Модель: 64516
- Мощность: 300 Вт
- Напряжение: 230 В
- Цоколь: GX6.35
- Световой поток: 7900 лм
- Цветовая температура: 3150 K
- Ресурс: 75 ч
- Размеры (max): длина 53 мм, диаметр 18.5 мм
- Межцентровое расстояние: 27 мм
- Рабочее положение: s90
- Применение: студийные приборы (пилотный свет)
Как использовать лампу
- Отключение питания: перед заменой лампы обязательно отключите прибор от сети.
- Использование перчаток: надевайте чистые хлопчатобумажные перчатки – жир с пальцев может повредить стекло.
- Установка: аккуратно вставьте лампу в цоколь GX6.35, избегая перекосов.
- Проверка: после установки включите прибор и проверьте работоспособность.
Меры предосторожности
- Не трогайте стекло лампы: отпечатки пальцев сокращают срок службы.
- Не делайте резких движений: с включённой лампой нить накала хрупкая.
- Избегайте ударов: лампа чувствительна к механическим воздействиям.
- Защита от влаги: не допускайте попадания воды на лампу.
Совместимость с оборудованием
- Студийные моноблоки: Hensel Expert и аналогичные приборы.
- Пилотный свет: используется как моделирующая лампа в импульсных источниках.
- Осветительные приборы: другие устройства с цоколем GX6.35.
Уход и хранение
- Храните лампу в заводской упаковке в сухом месте.
- Не касайтесь стеклянной колбы пальцами – используйте перчатки или салфетку.
- При замене отключайте прибор от сети.
- Утилизируйте перегоревшие лампы как опасные отходы.