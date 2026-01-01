Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная

Описание

Osram 64516 – галогенная лампа 300W, 230V, GX6.35

Osram 64516 (артикул NVF-2951) – это одноцокольная галогенная студийная лампа мощностью 300 Вт, рабочее напряжение 230 В, с цоколем GX6.35. Она применяется в качестве пилотной (моделирующей) лампы для студийных приборов Hensel Expert и многих других импульсных источников света.

Лампа обеспечивает яркий световой поток 7900 люмен с цветовой температурой 3150K, что близко к тёплому вольфрамовому свету. Ресурс работы составляет 75 часов – стандартный срок для галогенных ламп данного класса. Компактный размер (максимальная длина 53 мм, диаметр 18,5 мм) и надёжный цоколь GX6.35 обеспечивают простоту установки и замены.

Назначение и применение

Пилотный свет в студийных моноблоках: используется как моделирующая лампа для оценки светового рисунка.

используется как моделирующая лампа для оценки светового рисунка. Студийное освещение: в приборах Hensel Expert и других системах.

в приборах Hensel Expert и других системах. Замена расходных материалов: быстрая замена перегоревших ламп в осветительном оборудовании.

быстрая замена перегоревших ламп в осветительном оборудовании. Профессиональная фотография: для работы с импульсными источниками света.

Ключевые особенности

Мощность 300 Вт: яркий пилотный свет для точной оценки освещения.

яркий пилотный свет для точной оценки освещения. Световой поток 7900 лм: высокая яркость для моделирующего света.

высокая яркость для моделирующего света. Цветовая температура 3150K: тёплый вольфрамовый свет.

тёплый вольфрамовый свет. Цоколь GX6.35: надёжное и простое подключение.

надёжное и простое подключение. Напряжение 230 В: подходит для европейских стандартов электросети.

подходит для европейских стандартов электросети. Ресурс 75 ч: стандартный срок службы галогенных ламп.

Технические характеристики

Тип: галогенная лампа

галогенная лампа Бренд: Osram

Osram Модель: 64516

64516 Мощность: 300 Вт

300 Вт Напряжение: 230 В

230 В Цоколь: GX6.35

GX6.35 Световой поток: 7900 лм

7900 лм Цветовая температура: 3150 K

3150 K Ресурс: 75 ч

75 ч Размеры (max): длина 53 мм, диаметр 18.5 мм

длина 53 мм, диаметр 18.5 мм Межцентровое расстояние: 27 мм

27 мм Рабочее положение: s90

s90 Применение: студийные приборы (пилотный свет)

Как использовать лампу

Отключение питания: перед заменой лампы обязательно отключите прибор от сети. Использование перчаток: надевайте чистые хлопчатобумажные перчатки – жир с пальцев может повредить стекло. Установка: аккуратно вставьте лампу в цоколь GX6.35, избегая перекосов. Проверка: после установки включите прибор и проверьте работоспособность.

Меры предосторожности

Не трогайте стекло лампы: отпечатки пальцев сокращают срок службы.

отпечатки пальцев сокращают срок службы. Не делайте резких движений: с включённой лампой нить накала хрупкая.

с включённой лампой нить накала хрупкая. Избегайте ударов: лампа чувствительна к механическим воздействиям.

лампа чувствительна к механическим воздействиям. Защита от влаги: не допускайте попадания воды на лампу.

Совместимость с оборудованием

Студийные моноблоки: Hensel Expert и аналогичные приборы.

Hensel Expert и аналогичные приборы. Пилотный свет: используется как моделирующая лампа в импульсных источниках.

используется как моделирующая лампа в импульсных источниках. Осветительные приборы: другие устройства с цоколем GX6.35.

Уход и хранение