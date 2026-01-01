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Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная

Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная

Osram
Артикул: NVF-2951

Osram (64516) 230V GX6.35 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа мощностью 300 Вт. Применяется, как пилотная лампа для приборов Hensel Expert и многих других.

Описание

Osram 64516 – галогенная лампа 300W, 230V, GX6.35

Osram 64516 (артикул NVF-2951) – это одноцокольная галогенная студийная лампа мощностью 300 Вт, рабочее напряжение 230 В, с цоколем GX6.35. Она применяется в качестве пилотной (моделирующей) лампы для студийных приборов Hensel Expert и многих других импульсных источников света.

Лампа обеспечивает яркий световой поток 7900 люмен с цветовой температурой 3150K, что близко к тёплому вольфрамовому свету. Ресурс работы составляет 75 часов – стандартный срок для галогенных ламп данного класса. Компактный размер (максимальная длина 53 мм, диаметр 18,5 мм) и надёжный цоколь GX6.35 обеспечивают простоту установки и замены.

Назначение и применение

  • Пилотный свет в студийных моноблоках: используется как моделирующая лампа для оценки светового рисунка.
  • Студийное освещение: в приборах Hensel Expert и других системах.
  • Замена расходных материалов: быстрая замена перегоревших ламп в осветительном оборудовании.
  • Профессиональная фотография: для работы с импульсными источниками света.

Ключевые особенности

  • Мощность 300 Вт: яркий пилотный свет для точной оценки освещения.
  • Световой поток 7900 лм: высокая яркость для моделирующего света.
  • Цветовая температура 3150K: тёплый вольфрамовый свет.
  • Цоколь GX6.35: надёжное и простое подключение.
  • Напряжение 230 В: подходит для европейских стандартов электросети.
  • Ресурс 75 ч: стандартный срок службы галогенных ламп.

Технические характеристики

  • Тип: галогенная лампа
  • Бренд: Osram
  • Модель: 64516
  • Мощность: 300 Вт
  • Напряжение: 230 В
  • Цоколь: GX6.35
  • Световой поток: 7900 лм
  • Цветовая температура: 3150 K
  • Ресурс: 75 ч
  • Размеры (max): длина 53 мм, диаметр 18.5 мм
  • Межцентровое расстояние: 27 мм
  • Рабочее положение: s90
  • Применение: студийные приборы (пилотный свет)

Как использовать лампу

  1. Отключение питания: перед заменой лампы обязательно отключите прибор от сети.
  2. Использование перчаток: надевайте чистые хлопчатобумажные перчатки – жир с пальцев может повредить стекло.
  3. Установка: аккуратно вставьте лампу в цоколь GX6.35, избегая перекосов.
  4. Проверка: после установки включите прибор и проверьте работоспособность.

Меры предосторожности

  • Не трогайте стекло лампы: отпечатки пальцев сокращают срок службы.
  • Не делайте резких движений: с включённой лампой нить накала хрупкая.
  • Избегайте ударов: лампа чувствительна к механическим воздействиям.
  • Защита от влаги: не допускайте попадания воды на лампу.

Совместимость с оборудованием

  • Студийные моноблоки: Hensel Expert и аналогичные приборы.
  • Пилотный свет: используется как моделирующая лампа в импульсных источниках.
  • Осветительные приборы: другие устройства с цоколем GX6.35.

Уход и хранение

  • Храните лампу в заводской упаковке в сухом месте.
  • Не касайтесь стеклянной колбы пальцами – используйте перчатки или салфетку.
  • При замене отключайте прибор от сети.
  • Утилизируйте перегоревшие лампы как опасные отходы.

Комплектация

В стандартную поставку входит галогенная лампа Osram 64516 – 1 шт

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