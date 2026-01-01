Manfrotto 501PL PLATEAU RAPIDE P/501 быстросъемная площадка для штативной головки

Арт. NVF-9145

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.