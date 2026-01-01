Manfrotto 501PL PLATEAU RAPIDE P/501 быстросъемная площадка для штативной головки

Характеристики:
- Ширина – 38 мм
- Высота – 11 мм
- Длина – 86 мм
- Материал – алюминий
- Вес – 0.09 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto PLATEAU RAPIDE P/501 - Алюминиевая быстросъемная площадка 501PL для штативной головки. Пластина-площадка поставляется с фиксирующими винтами с сечением резьбы 1/4" и 3/8". Материал – алюминий.
Характеристики:
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Fotokvant P200 – быстросъемная площадка для штативов Manfrotto, имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Размер, см – 12х9,3х2,2. Изготовлена из алюминия. Совместима с Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.