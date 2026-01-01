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Manfrotto 501PL PLATEAU RAPIDE P/501 быстросъемная площадка для штативной головки

Manfrotto 501PL PLATEAU RAPIDE P/501 быстросъемная площадка для штативной головки

Manfrotto
Артикул: NVF-2617

Manfrotto PLATEAU RAPIDE P/501 - Алюминиевая быстросъемная площадка 501PL для штативной головки. Пластина-площадка поставляется с фиксирующими винтами с сечением резьбы 1/4" и 3/8". Материал – алюминий.

Описание

Характеристики:

  • Ширина – 38 мм
  • Высота – 11 мм
  • Длина – 86 мм
  • Материал – алюминий
  • Вес – 0.09 кг

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