Kupo CL-30MKB 30" C-Stand w/sliding leg & quick release Kit гибридный си-стенд

Стойки Kupo CL - это гибридные модели с механизмом быстрого складывания. Стойка имеет скользящую ножку, которая служит для выравнивания положения относительно поверхности.
Характеристики:
- материал изготовления - хромированная сталь (с черным напылением)
- 2 колена, 3 секции - диаметр 35, 30, 25 мм
- крепление А (штифт 5/8" несъемный)
- длина в сложенном состоянии - 132,5 см
- минимальная высота - 108,5 см
- максимальная высота - 244-313 см
- диаметр основания - 95 см
- максимальная - 10 кг
- вес - 8,4 кг