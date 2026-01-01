GreenBean Base 53 адаптер штативный с быстросъемной площадкой

Описание

Адаптер состоит из базы и подвижной площадки. На базе есть пять резьбовых отверстий 1/4 дюйма и одно отверстие 3/8 дюйма – для крепления к несущей опоре. На подвижной площадке расположен паз длиной 75 мм для передвижения винта камеры (винт 1/4 дюйма, сменный, 3/8 дюйма в комплекте, заменяется после снятия резиновой заглушки в конце паза). В разжатом положении площадка может передвигаться по базе в пределах 55 мм, нужное положение фиксируется удобным зажимным винтом. Красная кнопка является предохранителем, от случайного падения камеры с площадкой при отпущенном зажимном винте.

Характеристики: