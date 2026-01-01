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GreenBean Base 53 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
GreenBean Base 53 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
GreenBean Base 53 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
GreenBean Base 53 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
GreenBean Base 53 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
GreenBean Base 53 адаптер штативный с быстросъемной площадкой

GreenBean Base 53 адаптер штативный с быстросъемной площадкой

GreenBean
Артикул: NVF-6435

GreenBean Base 53 – адаптер штативный с быстросъемной площадкой, применяется для установки на риг, слайдер, штативную голову, стабилизатор, кронштейны (типа GB-DV01). Размер базы 95x75 мм, размер площадки 140x50 мм. 

 

Описание

Адаптер состоит из базы и подвижной площадки. На базе есть пять резьбовых отверстий 1/4 дюйма и одно отверстие 3/8 дюйма – для крепления к несущей опоре. На подвижной площадке расположен паз длиной 75 мм для передвижения винта камеры (винт 1/4 дюйма, сменный, 3/8 дюйма в комплекте, заменяется после снятия резиновой заглушки в конце паза). В разжатом положении площадка может передвигаться по базе в пределах 55 мм, нужное положение фиксируется удобным зажимным винтом. Красная кнопка является предохранителем, от случайного падения камеры с площадкой при отпущенном зажимном винте.

Характеристики:

  • материал корпуса – алюминиевый сплав
  • габариты подвижной площадки, мм – 140х50х10
  • размер базы (без зажимного винта), мм – 95х75х20
  • вес, г – 290
  • размер упаковки, см –  230х130х30

Комплектация

  • Быстросъемная площадка.
  • Штативная база под площадку.
  • Винты 1/4 и 3/8 дюйма для камеры.
  • Крепежный винт адаптера 3/8 дюйма.
  • Ключ-шестигранник.

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