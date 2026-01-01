Технические характеристики:
- длина, мм – 110
- вес, кг – 0,12
- материал и цвет – черный алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 501PLONG – быстросъемная площадка для штативной головки. Используется для установки камкордеров с необычным распределением веса из-за мощных телеобъективов или тяжелых батарей. Лазерная гравировка помогает точнее определить идеальное положение. Комплектуется двумя винтами 1/4 дюйма и двумя винтами 3/8 дюйма.
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