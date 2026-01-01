Fotokvant Р200+MA-11 KIT площадка с креплением для дополнительного оборудования

Описание

Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования. Она имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Изготовлена из алюминия. Совместима с Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5. Размер - 12х9,3х2,2 см.

Шарнирный кронштейн Magic Arm позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 17х7х4 см.