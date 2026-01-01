images
images
images
Fotokvant Р200+MA-11 KIT площадка с креплением для дополнительного оборудования
Fotokvant Р200+MA-11 KIT площадка с креплением для дополнительного оборудования
Fotokvant Р200+MA-11 KIT площадка с креплением для дополнительного оборудования

Fotokvant Р200+MA-11 KIT площадка с креплением для дополнительного оборудования

Fotokvant
Артикул: DAN-4346

Комплект Fotokvant Р200MA11 KIT.

Комплект включает в себя быстросъемный адаптер для Manfrotto Fotokvant P200 + кронштейн Magic Arm 11 дюймов Fotokvant MA-11. Предназначен для крепления телесуфлера Пиксаеро, если вы используете камеру без резьбы на объективе.


Описание

Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования. Она имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Изготовлена из алюминия. Совместима с Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5. Размер - 12х9,3х2,2 см.

Шарнирный кронштейн Magic Arm позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 17х7х4 см.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Арт. DAN-3627
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Телесуфлер Pixaero Mobus это компактный телесуфлер для оперативной съемки даже на смартфон или экшн-камеру. Работает с телефонами от 4" до 6,5". Допустимая ширина телефона от 5,2 до 10,2 см. По длине ограничений нет. Имеется резьба для крепления на штатив или селфи-палку. Размер зеркала 12х10,5 см. Совместим с IOS и Android.

12 990 ₽
В корзину
Fotorgear Pro II клетка для iPhone 15 Pro Max
Fotorgear Pro II клетка для iPhone 15 Pro Max
Fotorgear Pro II клетка для iPhone 15 Pro Max
Арт. OLE-4365
Fotorgear Pro II клетка для iPhone 15 Pro Max
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotorgear Pro II клетка для iPhone 15 Pro Max. Клетка оснащена креплениями для микрофона, осветителя, рукоятки, штатива и объектива и совместима со смартфоном iPhone 15 Pro Max. Конструкция не ограничивает доступ ко всем кнопкам, портам и функции MagSafe. Наличие множества крепёжных точек и разъемов холодный башмак позволяет подключать разнообразные аксессуары. Поддерживает горизонтальную и вертикальную ориентацию.

5 300 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Арт. NVF-8371
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 18 ч

Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.

-10 %1 050 ₽
940 ₽
В корзину

Видео

Эллиотт Эрвитт
Эллиотт Эрвитт
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.