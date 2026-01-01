Fotorgear Pro II клетка для iPhone 15 Pro Max

Характеристики:
- Совместимое устройство iPhone 15 Pro Max
- Материал алюминий
- Крепление "мама" 1/4", Cold Shoe
- Крепление для мобильной оптики T-mount (байонет для объектива)
- Вес 244 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Клетка оснащена креплениями для микрофона, осветителя, рукоятки, штатива и объектива и совместима со смартфоном iPhone 15 Pro Max. Конструкция не ограничивает доступ ко всем кнопкам, портам и функции MagSafe. Наличие множества крепёжных точек и разъемов холодный башмак позволяет подключать разнообразные аксессуары. Поддерживает горизонтальную и вертикальную ориентацию.
Характеристики:
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Комплект Fotokvant Р200MA11 KIT.
Комплект включает в себя быстросъемный адаптер для Manfrotto Fotokvant P200 + кронштейн Magic Arm 11 дюймов Fotokvant MA-11. Предназначен для крепления телесуфлера Пиксаеро, если вы используете камеру без резьбы на объективе.