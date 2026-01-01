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Fotokvant PU-40 быстросъемная площадка
Fotokvant PU-40 быстросъемная площадка

Fotokvant PU-40 быстросъемная площадка

Fotokvant
Артикул: DAN-3931

Быстросъемная площадка Fotokvant PU-40.

Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе. Изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования. Размер 40х40 мм. 

Описание

Fotokvant PU-40 быстросъемная площадка

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