Fotokvant PU-51 квадратная быстросъемная площадка 50 мм

Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 52 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 52 мм.
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