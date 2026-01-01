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Fotokvant PU-51 квадратная быстросъемная площадка 50 мм
Fotokvant PU-51 квадратная быстросъемная площадка 50 мм
Fotokvant PU-51 квадратная быстросъемная площадка 50 мм
Fotokvant PU-51 квадратная быстросъемная площадка 50 мм

Fotokvant PU-51 квадратная быстросъемная площадка 50 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-3889

Квадратная быстросъемная площадка Fotokvant PU-51, размер - 50 мм.

Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе. Изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования. Размер - 50х50 мм.

Описание

Fotokvant PU-51 квадратная быстросъемная площадка 50 мм

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